Kathy Hochul a El Diario: Todavía no se perciben los efectos reales de nuestra guerra ganada contra la criminalidad

Por primera vez en la historia, desde hace exactamente tres años, la máxima jefatura del estado de Nueva York está en manos de una mujer.

Kathy Hochul, como la 57ª gobernadora de esta entidad, asumió el poder con una economía convertida en trizas por la pandemia, teniendo además como telón de fondo, una alta preocupación entre los neoyorquinos por la avanzada de las actividades criminales.

En conversación exclusiva con la junta directiva de El Diario, Hochul asegura que su visión de gobernabilidad se ha enfocado en mejorar la calidad de vida de la familia trabajadora y en regresar las ilusiones que sostienen el “sueño americano”.

Luego de este tránsito de 36 meses, llevando las riendas de Nueva York, en su diálogo con este medio, la mandataria reiteró que los crímenes violentos están en sus mínimos históricos. También trazó en su hoja de ruta, que se seguirán creando políticas para aliviar, en lo posible, el impacto que tiene en los más pobres la vorágine inflacionaria nacional. Y la dramática escasez de viviendas asequibles.

Remarcó que en su gestión, ha sido una prioridad la salud mental de los niños y adolescentes.

Acciones contra los reincidentes

Se habla de un descenso de las tasas de balaceras y de crímenes violentos, pero a la par, los pequeños comerciantes, como los bodegueros, no dejan de reportar que como nunca antes están agobiados casi diariamente por los robos.

Hace poco más de dos años estaba caminando por El Bronx, me detuve en una pequeña tienda. El dueño me dijo que hay personas que entraban, casi todos los días a robar. Me habló de cómo las mismas personas, son arrestadas y casi de inmediato vuelven a la calle. Tuve que ir a la Legislatura y hacer algo al respecto. El primer paso fue proponer modificaciones en las leyes de fianza, para asegurarnos de que pudiéramos tomar medidas enérgicas contra los reincidentes. Las personas estaban barriendo los estantes y aterrorizando a nuestros trabajadores minoristas. Tengo una relación profunda con los propietarios de las bodegas. Hemos hecho mucho juntos, y son parte de una coalición muy poderosa para cambiar las leyes para proteger a estos negocios y sus empleados. Debemos asegurarnos de que cualquiera que ataque a un trabajador minorista, sea acusado de un delito grave agravado. También estamos avanzando en subvenciones, para que pequeñas empresas, puedan invertir hasta $3,000 en tecnología de protección y el Estado lo considerará como crédito fiscal.

¿No cree que persiste una percepción muy alta de inseguridad generada precisamente por esta ola de robos y las quejas constantes de los comerciantes?

Soy muy consciente de la ansiedad que hay. Por eso peleamos para hacer modificaciones que aumentarán las sanciones a los delincuentes reincidentes. La verdad es que cambiamos las leyes de fianzas. Y además pusimos 40 millones de dólares para nuestros fiscales de distrito, para que tengan los recursos que necesitan para poder procesar estos casos. Porque decían que no tenían los recursos suficientes. Este tema es muy importante para mí. Mi trabajo número uno, es proteger a la gente. Y tenemos que llegar a los negocios. Tenemos que protegerlos también, porque muchos se han ido ante la ola de robos. Por ejemplo, grandes comercios como un almacén Target, que deja un enorme vacío para que la gente pueda conseguir productos más asequibles. Los pequeños negocios también están siendo atormentados.

¿Hay balances del alcance que han tenido estas nuevas leyes de protección a los trabajadores de tiendas minoristas y los cambios en la reforma de la Ley de Fianzas?

Los cambios técnicos entraron en vigor hace apenas un par de meses. Las obligué a pasar por la Legislatura Estatal. Y lo logramos. Al principio, muchos se resistieron. No fue una tarea fácil. Pero los convencimos de que estas comunidades necesitaban más protección. Entonces, no hemos tenido todavía tiempo para ver los beneficios. Estos paquetes legales fueron firmados hace apenas unos meses. La verdad es que en general, el crimen está disminuyendo. Ha disminuido mucho. Ya saben, los asesinatos y tiroteos han bajado a los niveles de la década de 1960. Y debo decir, que la trayectoria ascendente de los robos a tiendas minoristas, se ha detenido. No han bajado a donde solían estar. Pero al menos, dejamos de continuar la escalada. Es muy importante para mí, transmitir a los dueños de negocios, que sé por lo que están pasando. Los he escuchado directamente. Estuve con dueños de supermercados la semana pasada en Queens. Me agradecieron por todo lo que hice, para firmar la legislación y presionar para que los protegiera. Así que estamos haciendo una diferencia.

La vivienda como primer plano

Es un verdadero drama, la crisis de asequibilidad de viviendas para la clase trabajadora, particularmente la ciudad de Nueva York ha pasado a ser una emergencia. ¿Cree que es suficiente lo que ha planteado en su presupuesto de 2025?

Prometí a los neoyorquinos que abordaríamos la asequibilidad de la vivienda. Y en este presupuesto lo hicimos. He sido la primera gobernadora en 50 años que ha puesto la vivienda en primer plano. Seguiré luchando, para hacer que nuestro Estado sea más asequible y más habitable. Sé que es una tragedia para las familias hispanas, que son tan unidas, que muchos nietos o hijos se tengan que ir del vecindario, en donde han vivido por décadas, por el aumento de la renta. Tenemos una ruta muy clara. Hemos aumentado sustancialmente las inversiones para incentivar fiscalmente al sector privado, para que construyan más y más viviendas. Pero en el caso de la ciudad, hay temas legales que la municipalidad debe abordar, para ponerle el acelerador a la posibilidad, por ejemplo, de convertir oficinas en viviendas. Hemos además conseguido protecciones contra los aumentos desproporcionados de la renta y los desalojos. Es dramático que muchas personas trabajen en Nueva York y tengan que vivir en estados vecinos. Del otro lado del río, se han construido más viviendas que aquí. Y eso lo vamos a revertir.

¿Qué otras medidas se pueden tomar, desde su posición, para revertir la batalla de la clase trabajadora contra la inflación?

Desde este verano, hemos tomado medidas muy claras, en esta dirección. Obviamente, el altísimo precio de la renta, es el factor número uno. En segundo lugar, tenemos el cuidado infantil. Para una familia que gane salario mínimo, es imposible pagar por este servicio. Por eso muchas madres dejan de trabajar. Yo soy la primera mujer y madre que ha sido gobernadora. Sé de cerca lo que cuesta criar un niño. Hemos sido líderes en poner dinero de vuelta a los bolsillos de las familias a través de incentivos fiscales. Aumentamos los recursos para el cuidado infantil a bajo costo. Nuestros planes de nutrición de verano, que dieron una ayuda de $150 a los niños elegibles a comidas escolares, ha sido también un incentivo que vamos a seguir revisando. La inflación es un reto nacional que debemos enfrentar. Al ver los precios por ejemplo, de una pasta dental, te das cuenta que es demasiado para una familia que gane salario mínimo.

La seguridad como prioridad

¿Cuáles serán sus principales retos en los procesos legislativos que están por venir?

Siempre nuestra prioridad será reforzar las políticas de seguridad pública, con fuerzas especiales en donde sean necesarias, inteligencia policial, más tecnología y también programas interruptores de la violencia. Es un tema que asumimos de manera integral. Pero a la vez reforzar el apoyo a los fiscales y jueces para que puedan hacer su trabajo. La otra piedra angular de nuestra gestión, es la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Se está viviendo un momento oscuro con las adicciones derivadas de las tecnologías y las redes sociales. En este presupuesto, tenemos la novedad de haber invertido mil millones de dólares, en programas de salud mental para los más jóvenes. Y queremos mucho más para el futuro en esta materia. En el tema de la salud estamos abordando la expansión del Medicare y de servicios médicos en general. Para eso necesitamos mucho más personal. La Administración de Joe Biden nos ha ayudado muchísimo en esto.

Usted detuvo la tarifa de congestión para los vehículos que transitan el centro y sur de Manhattan. ¿Se trata de una medida permanente?

Me parece que lo justo es detenerla, hasta que se analicen los nuevos escenarios, que no existían antes de la pandemia. Cuando se empezó a idear esta política, que además de la motivación ambiental, tiene como objetivo financiar el plan capital de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), no estábamos luchando con el espiral de la inflación. Los bomberos, los maestros, los trabajadores de la salud, los servidores públicos, que no pueden trabajar remoto, iban a ser los más castigados por esta medida. Son $15 diarios. Siempre insistiré que esto se debe revisar. En paralelo, seguiremos invirtiendo con nuestros fondos, por las mejoras del sistema de transporte, en un momento en el cual la gente está volviendo a tener confianza en viajar en el Subway, porque está mucho más seguro.

La fuerza del voto

¿Cómo usted cree que se puede vencer la apatía de los electores neoyorquinos, especialmente los latinos que no van a votar, bajo la idea de que Nueva York es un estado azul, en donde siempre ganan los demócratas?

Nosotros tenemos la certeza absoluta que Kamala Harris, será electa como presidenta el próximo mes de noviembre. Pero le debemos reiterar a nuestras comunidades, que no se trata solo de la presidenta, sino que debemos mantener y aumentar las curules en el Congreso. De lo contrario, como han pasado en varios periodos, será mucho más complicado defender los valores demócratas como el Medicare, el cuidado infantil y planes de infraestructura, que crean miles de empleos en donde justamente los hispanos son muy beneficiados. En esta elección, es muy importante que los electores salgan a defender los valores de la democracia. No queremos ver en un futuro a los republicanos, bloqueando nuevamente por razones políticas, todas las medidas necesarias para el país.

Algunas encuestas, hace un par de meses, mostraban que en los electores latinos de Nueva York ha crecido la intención de voto a favor de Donald Trump. ¿Usted cree que la crisis migratoria tiene que ver con esto?

Las comunidades hispanas son muy diversas. En el seno de estos grupos fascinantes, hay creencias, visiones y valores diferentes. Pero es importante resaltar, que siempre, sobre todas las cosas, los demócratas vamos a proteger los derechos y los beneficios de la familia trabajadora. Ese ha sido y será nuestro principio. Donald Trump en este caso, solo vendría a proteger sus impuestos y sus inversiones. Yo entiendo que la crisis migratoria ha generado reacciones y estamos todavía enfrentando este problema. Ya con algunas medidas, el número de personas que llegan a Nueva York, se ha reducido en los últimos meses.