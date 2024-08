Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de Trump, en convención demócrata: “El no tiene empatía, moral, ni fidelidad a la verdad”

Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de Donald Trump cuando el republicano era presidente de Estados Unidos, dijo en un discurso durante la convención demócrata en Chicago que decidió respaldar la candidatura de Kamala Harris porque ama más a su país que a su partido.

Durante la segunda noche de la convención demócrata, Grisham sorprendió con un mensaje en el que mencionó las principales fallas de carácter de su antiguo jefe.

“Yo no solo era una simpatizante de Trump, yo era realmente una creyente. Yo era de sus asesoras cercanas. La familia Trump se convirtió en mi familia. Yo pasaba Pascuas, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo en Mar A Lago”, inició la comunicadora.

“A puerta cerrada, Trump se burla de sus simpatizantes”

“Yo lo vi cuando las cámaras estaban apagadas. A puerta cerrada, Trump se burla de sus simpatizantes. Los llama habitantes del sótano”, añadió la oradora, quien además fue jefa de personal de Melania Trump, esposa del candidato republicano a la presidencia.

Grisham procedió a relatar una instancia en la que Trump presuntamente se preocupó más por su imagen que por las personas que estaban muriendo en un hospital.

“En una visita al hospital en una ocasión cuando la gente estaba muriendo en la sala de cuidado intensivo, él estaba molesto porque las cámaras no lo estaban enfocando. El no tiene empatía, moral, ni fidelidad a la verdad”, criticó Grisham.

“El solía decirme, ‘Stephanie, no importa lo que dices, dilo lo suficiente y la gente te creerá’. Pero sí importa; lo que tú dices importa, y lo que no dices importa”, continuó la exvocera de prensa.

La republicana mencionó el asalto al Capitolio federal por parte de simpatizantes de Trump molestos con los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 en las que prevaleció Joe Biden, y cómo eso marco un antes y un después en su carrera.

“El 6 de enero (2021), le pregunté a Melania (Trump) si al menos podíamos compartir un tuit de que la protesta pacífica es el derecho de todo estadounidense. No hay derecho para el desorden y la violencia. Ella me respondió con una palabra: ‘no’. Yo me convertí en la primera empleada sénior en renunciar ese día. Yo no podía ser parte de la locura más”, expuso.

Grisham agregó que, mientras fue secretaria de prensa, la criticaron por nunca realizar una sesión informativa de la Casa Blanca. Pero dijo que no lo hizo porque no era capaz de mentir como Trump.

“Kamala Harris dice la verdad“

“Es porque, a diferencia de mi jefe, nunca quise pararme en ese podio y mentir“, indicó. “Ahora estoy aquí detrás de un podio defendiendo a una demócrata, y es porque amo a mi país más que a mi partido”. Kamala Harris dice la verdad. Ella respeta al pueblo estadounidense y tiene mi voto”, puntualizó en medio de la ovación de los presentes.

Grisham fue directora de comunicaciones y secretaria de prensa de Trump desde julio de 2019 hasta abril de 2020. Posteriormente, fue secretaria de prensa y jefa de personal de Melania.

Grisham inició su activismo político en Arizona. En el caso de Trump, trabajó en su primera campaña presidencial desde mayo de 2016, y comenzó a laborar en la Administración una vez ganó la elección.

A principios de enero del 2022, Grisham informó que un grupo de unos 14 exaliados de Trump se reunirían con ella para discutir como detenerlo ante los rumores de que aspiraría una vez más a la posición.

“Yo estoy lista para enrollarme las mangas y hacer lo que pueda”, declaró en ese momento a CNN.

En respuesta al discurso de anoche, un portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung hizo referencia a una publicación en la red social X de Jason Miller, asesor sénior del candidato.

“Grisham estropeó ese discurso”, compartió Miller.

En un retuit de una entrevista de Grisham con CNN, Miller hizo referencia a las siglas TDS o “Trump derangement syndrome” (Síndrome del Trastorno de Trump), término peyorativo para cuestionar a los críticos del republicano.

Grisham botched that speech. https://t.co/DCpEaTNq7b — Jason Miller (@JasonMillerinDC) August 20, 2024

Otros dos aliados de Trump lo atacaron durante convención demócrata

Pero Grisham no fue la única republicana que se pasó al bando electoral de Harris. Otros dos oficializaron su cambio ayer en el cónclave de los demócratas.

Uno de ellos fue Kyle Sweetser, quien habló antes que Grisham.

“Yo vote por Trump, no solo una vez, no dos, sino tres”, dijo.

Sweetser relató que laboraba en la construcción, y Trump lo convenció con la promesa de que velaría por los trabajadores manuales o “Blue Collar”.

“Pero luego empecé a ver la políticas de tarifas de Trump en acción. Los costos para los trabajadores de construcción como yo empezaron a elevarse. Yo interioricé que Trump no era para mí. El estaba para llenarse los bolsillos”, alegó el elector quien reveló haber donado a la candidatura de Trump en varias ocasiones.

“Ahora, yo no soy de izquierda, punto. Pero creo que nuestros líderes deben sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Por eso estoy votando por Kamala Harris”, afirmó Sweetser desde Chicago.

El alcalde de Mesa, Arizona, John Giles, también extenuó su apoyo a la demócrata. Giles, que se describe como republicano de por vida, rompió relaciones con su partido en julio y endosó a Harris.

“El Partido Republicano de John McCain ya no existe, y no debemos nada a lo que ha sido dejado atrás. Así que pasemos la página. Pongamos al país primero”, emplazó en su mensaje durante la convención demócrata.

Sigue leyendo:

Obama pide a voto para Kamala Harris para abrir un “nuevo capítulo” en EE.UU.

Michelle Obama encendió la convención demócrata con dura crítica contra Donald Trump

Alexandria Ocasio Cortez desde la convención demócrata: Harris está con los trabajadores y la clase media

Biden recibe abrumadora ovación en convención demócrata y pasa el testigo a Harris

Líderes demócratas truenan contra ratificación de “Puerto Rico Status Act” en plataforma en medio de convención nacional en Chicago