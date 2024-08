Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 22 al 28 de agosto

Flamenco Latino en Concierto

La compañía Flamenco Latino presenta este viernes 23 y sábado 24 de agosto su espectáculo “Flamenco Latino en Concierto”, como parte de la serie “Más Allá 2024”, la cual representa la oferta más creativa e innovadora de la compañía dentro del mundo del baile y la música flamenca. La serie de este año se centra en la idea irónica de que “Ya Hemos Estado Aquí Antes”, una respuesta directa al auge de ideas autoritarias en Estados Unidos, contada a través de letras tanto cantadas como rapeadas, y sobre todo, a través del movimiento. De 7:30 pm a 8:45 pm en The Secret Theatre (38-02 61st St, Woodside, NY 11377). Para entradas e información, visite: flamencolatino.com.

Foto: Eric Bandiero. Dance Photographer http://www.onpointephoto.com

Continúan los “Salsa Fridays”

Los viernes siguen siendo un buen día para aprender nuevos movimientos de la mano de los mejores instructores de salsa de la ciudad de Nueva York y luego mostrar lo aprendido en la pista durante una hora completa de baile social. Los “Salsa Fridays”, bajo la dirección de la instructora Talia Castro-Pozo, seguirán celebrándose hasta el 20 de septiembre, en los espacios de la Greeley Square Plaza (entre las calles 32 y 33, Broadway y la 6ta Ave, Manhattan). Social Salsa cuenta con un elenco rotativo de instructores y DJ, además de bandas en vivo en fechas selectas. Gratis. Más información: 34thstreet.org.

Foto: Cortesía

Taller artístico en español en el Queens Museum

Únase al Museo de Queens para un taller dirigido por artistas este sábado 24 de agosto, en el que se realizarán obras de arte prácticas y se mantendrán conversaciones en torno a la exhibición Buenos Vecinos de Catalina Schliebener Muñoz. Utilizando una variedad de técnicas como la fabricación de máscaras, ejercicios teatrales y narración de cuentos, los participantes de “Nuestros guardianes, los Nahuales: Taller de Máscaras y Teatro Ritual” tendrán la oportunidad de discutir las formas de representación de algunas de las culturas latinoamericanas representadas en las películas “Saludos Amigos” (1942) y “Los Tres Caballeros” (1944). De 1:00 a 4:00 pm. En español. Información: https://queensmuseum.org.

Foto: Hai Zhang

Festival AFROPUNK en Prospect Park

AFROPUNK, el movimiento global que celebra la cultura negra, regresa a Brooklyn este verano con AFROPUNK BLKTOPIA BKLYN. En una asociación por primera vez con BRIC Celebrate Brooklyn!, el evento se llevará a cabo en el Lena Horne Bandshell en Prospect Park los días sábado 24 y domingo 25 de agosto. La icónica figura del Neo-Soul, Erykah Badu (foto), encabezará este espectáculo benéfico de dos días, de 12:00 pm a 10:00 pm. Entradas en: https://bricartsmedia.org.

Foto: Amy Harris/Invision/AP)

Lulada Club en el Brooklyn Bowl

Baile al ritmo de Lulada Club, una banda de salsa exclusivamente femenina que incendia la escena musical de la ciudad de Nueva York. Bajo el liderazgo de su vocalista y directora Andrea Chavarro, la agrupación reúne a un grupo de músicos consumadas y brillantes radicadas en la ciudad, quienes juntas interpretan ritmos tropicales antiguos que abarcan salsa, bolero y el cha-cha-cha, ofreciendo una nueva perspectiva a través de sus melodías originales. Este sábado 24 de agosto, en el Brooklyn Bowl (61 Wythe Avenue Brooklyn, NY 11249), a partir de las 8:00 pm, las puertas abren a las 6:00 pm. Boletos: https://www.brooklynbowl.com.

Foto: Cortesía

Opera en el Bryant Park

En honor al centenario del fallecimiento de Giacomo Puccini, uno de los más grandes compositores de ópera de la historia, la New York City Opera presenta una de sus producciones más aplaudidas, “Tosca”. El show forma parte de la serie de eventos “Bryant Park Picnic Performances presented by Bank of America”, y tendrá lugar este sábado 24 de agosto a las 7 pm. Tosca es una ópera en tres actos que transporta al público a la Roma del siglo XIX, justo después de la Revolución Francesa. Napoleón ha tomado con éxito Francia e invadido Roma, creando una nueva república. Gratis. Para obtener más información, visite bryantpark.org/picnics.

Foto: Cortesía

Pitbull en el Forest Hills Stadium

Los fanáticos de la música de Pitbull tendrán la oportunidad de disfrutarla este domingo 25 de agosto, cuando el artista cubano se presente en el escenario del Forest Hill Stadium (1 Tennis Pl, Forest Hills, NY 11375), como parte de su gira “Party After Dark” junto al rapero T-Pain y los DJ’s de SiriusXM Globalization. Después de su reciente gira, The Trilogy Tour con Enrique Iglesias y Ricky Martin, Mr. Worldwide está listo para ofrecer de nuevo su mezcla electrizante de los éxitos más grandes de su carrera. Más información y boletos:https://www.foresthillsstadium.com.

Foto: Paul R. Giunta/Invision/AP

Arranca el “Dream Up Festival”

Desde este domingo 25 de agosto al 15 de septiembre, Theater for the New City (TNC), bajo la dirección de Crystal Field, presentará su duodécimo “Dream Up Festival”, una fiesta de teatro aventurero. El evento anual es un festival de obras nuevas, dedicado a descubrir nuevos autores y actuaciones vanguardistas e innovadoras. Este año ofrece 17 obras, 12 de las cuales son estrenos mundiales. El público vivirá la emoción, el asombro, la pasión, el desafío y la intriga de las nuevas obras. El TNC está ubicado en 155 First Ave. East 10th Street. Para entradas, visite: http://dreamupfestival.org o llame a la taquilla al 212-254-1109.

La obra”Babel, Babel, Babel: Foto: Paloma de la Fuente.

Un sandwich por los héroes en Carmine’s

Hasta el 15 de septiembre, los restaurantes Carmine ‘s apoyarán a la Fundación Tunnel to Towers con su iniciativa “Heros for Heroes”, en la que el 20% de cada sándwich vendido se donará a la fundación. La Tunnel to Towers ayuda a proporcionar viviendas libres de hipotecas a familias de socorristas fallecidos con niños pequeños y construye casas inteligentes especialmente adaptadas para veteranos y socorristas heridos. Ya sea que los clientes prefieran un sandwich clásico de albóndiga o de salchicha y pimientos, todos contribuirán a una gran causa y apoyarán a los verdaderos héroes del país. Visite: https://www.carminesnyc.com.