Canelo Álvarez se muestra contento por tener a Chávez Jr. en su cartelera

El boxeador mexicano y tricampeón mundial del peso súper mediano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, confirmó que su compatriota Julio César Chávez Jr. formará parte de la cartelera boxística que realizará el próximo 14 de septiembre contra Edgar Berlanga en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, como una muestra de apoyo al proceso que ha realizado estos últimos años para superar sus problemas de las adicciones.

Estas declaraciones las realizó el peleador tapatío durante una entrevista ofrecida con El Show de Piolín, donde detalló que se siente bastante contento de poder ayudarlo en recuperar su carrera profesional dentro de los cuadriláteros porque reconoce el trabajo que ha realizado para estar sano; asimismo destacó que Chávez Jr. se ve bastante motivado y necesita estas pruebas de confianza para poder crecer.

“Pues escuché algo, escuché algo por ahí y esperemos que pueda estar ahí. A mí me da mucho gusto que esté rehabilitado y que lo agarre como una rehabilitación también todo esto, una motivación”, resaltó el actual campeón de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Me da muchísimo gusto. Y espero que así siga, porque creo que todos tenemos nuestro proceso, todos aprendemos de algo y espero que ya haya tenido su proceso, haya aprendido y esté 100% recuperado. Es un placer (tenerlo en su cartelera), la verdad, contento de que pueda estar saliendo de sus adicciones o de lo que sea que haya tenido y contento de poder motivarlo”, agregó en sus declaraciones.

Julio César Chávez Jr. le había expresado su deseo al Canelo Álvarez de poder participar dentro de su cartelera al considerar que era la mejor opción para repuntar su carrera profesional al demostrar ante millones de personas que está listo para superar a cualquier rival al que se enfrente; esta solicitud fue escuchada y aceptada por el antiguo campeón indiscutido.

Para finalizar, el Canelo Álvarez reconoció que no ha hablado con él durante todo este tiempo y que aceptó la petición luego que Eddy Reynoso le confirmara que se ve mucho mejor y enfocado en brillar dentro del ring.

“Nunca he hablado con él, pero Eddy (Reynoso) está muy cerca de uno de los que está ahí alrededor y que se ve mejor. La verdad que me da mucho gusto verlo bien, que esté bien, con su familia, porque es muy importante. Más que nada, más que su familia, más que todo tiene que estar bien él consigo mismo para estar bien alrededor y me da mucho gusto verlo entrenando, verlo que peleó, verlo que está recuperándose día por día, momento tras momento, vaya viviendo y que esté bien”, concluyó.

