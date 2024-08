Filtran video de daño de $12.000 dólares causado por jugadores de Toluca en hotel de Estados Unidos

Jugadores de un equipo de fútbol mexicano rompen un jarrón de 12.000 dólares Miembros del club Toluca fueron grabados por cámaras de seguridad durante su estancia en un hotel de Estados Unidos, donde hicieron caer un costoso jarrón valorado en 12.000 dólares. Al no percatarse de que estaban siendo grabados, uno de los jugadores recogió y arrojó los restos del jarrón en la basura, para no ser descubiertos. _______ Mexican football team players break $12,000 vase Members of the Toluca club were caught on security cameras during their stay at a hotel in the United States, where they dropped an expensive vase valued at $12,000. Not realising they were being filmed, one of the players picked up and threw the remains of the vase in the trash, so as not to be discovered. #mexico #mexico🇲🇽 #toluca #futbol #futbol⚽️ #soccer #parat #paratii #noticias #noticiastiktok #foryou #foryoupage #fyp