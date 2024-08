Fiscalía de París solicita juicio contra el actor Gérard Depardieu por violación

La Fiscalía de la ciudad de París, Francia, solicitó que el actor Gérard Depardieu sea juzgado por la presunta violación cometida contra la actriz gala Charlotte Arnould, en 2018, según lo difundido por el medio AFP.

De acuerdo con la acusación de la joven artista, el intérprete de “Astérix & Obélix” abusó sexualmente de ella los días 7 y 13 de agosto, del año 2018, en la casa del mismo actor.

A raíz de la formalización de la petición de juicio contra Depardieu, la abogada de la víctima, Carine Durrieu-Diebolt, señaló que la solicitud de la Fiscalía de París es el “resultado de una larga investigación que ha permitido reunir los elementos que corroboran lo dicho por mi clienta”.

La petición de la Fiscalía, la cual fue formalizada desde el pasado 14 de agosto pero revelada hasta el día 22 de agosto, dependerá ahora de la jueza de instrucción, quien determinará si el actor deberá presentarse en el juicio.

"J’aime pas The Walking Dead, ça cartonne parce que les gens sont abrutis." Gérard Depardieu, sans filtre.#Quotidien pic.twitter.com/kixtFAT2JQ — Quotidien (@Qofficiel) February 13, 2018

Gérard Depardieu se acerca a su primer juicio

La primera denuncia en contra de Gérard Depardieu fue llevada a cabo por la propia Charlotte Arnould en 2018 ante una comisaría. Sin embargo, y a pesar de la investigación del caso, el caso se archivó un año después ante la falta de pruebas.

Lo anterior no evitó que la víctima iniciara una nueva denuncia en 2020 contra el actor, logrando, en esta ocasión, que se realizara la petición de juicio.

🔴 ALERTE INFO 🔴



GÉRARD DEPARDIEU: LE PARQUET DE PARIS REQUIERT UN PROCÈS POUR VIOL À L'ENCONTRE DE L'ACTEUR!



Voici la témoignage de Charlotte Arnould : (BFM TV)#Depardieu #BFMTV



pic.twitter.com/H5RqX6q0Ke — NEWS EXPRESS (@infodirectlive) August 22, 2024

Ante la segunda denuncia, el mismo actor francés declaró, en 2023, que era inocente, además de mencionar que “nunca había abusado de una mujer”.

Previo a la revelación de un posible juicio en contra del intérprete de “The Man In The Iron Mask”, se anunció que el actor será juzgado en octubre próximo por presuntas agresiones sexuales cometidas contra dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021.

Durante los últimos meses, Gérard Depardieu ha sido señalado, por diversas actrices y trabajadoras de la industria cinematográfica, de diversas acusaciones como agresiones sexuales, comportamiento inadecuado, violación, entre otras.

Hasta el momento, y gracias a diversas entrevistas concedidas durante este año, el actor se ha declarado inocente de todos los cargos. Lo anterior también ha provocado un intenso debate dentro de la industria fílmica en Francia.

Y es que a raíz de las primeras acusaciones, un grupo de actores publicaron una carta masiva en donde mostraron su apoyo a Gérard Depardieu, mencionando su peso histórico y artístico en el cine galo. Esta misiva provocó que otro grupo, más numeroso, de artistas condenara dicho manifiesto.

