Juan Osorio estalló contra la hija de Carmen Salinas

La elecci贸n de Irina Baeva como protagonista de ‘Aventurera’ de Juan Osorio ha generado un intenso debate en el 谩mbito art铆stico, especialmente por las comparaciones con otras int茅rpretes que han dado vida a Elena Tejero en producciones anteriores. Cr铆ticas como las de Mar铆a Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, han resaltado la falta de habilidad de la rusa en el baile, lo que ha llevado a un cuestionamiento generalizado sobre su idoneidad para el papel.

“Yo no s茅 qu茅 pas贸 con Juan porque pudo haber llevado a las que ya estuvieron. Por ejemplo, a Susana Gonz谩lez, la misma Niurka, Maribel Guardia, todav铆a dan. Esta ni帽a (Irina Baeva) tan hermosa y todo, pero le falt贸 el cach茅 de una latina”, expres贸 a ‘Todo para la Mujer’.

驴Qu茅 pas贸 ah铆? Mar铆a Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, reclama a Juan Osorio, productor de 鈥楢venturera鈥, por poner personajes 鈥榙e la televisi贸n鈥 en lugar de buscar a actores con experiencia en teatro.#TodoParaLaMujer con @lizz_lopezc pic.twitter.com/BoS8g2nxgX — Grupo F贸rmula (@Radio_Formula) August 20, 2024

Juan Osorio, el productor de la obra, ha defendido su elecci贸n se帽alando que pertenece a su prerrogativa como creador del proyecto. Su respuesta a las declaraciones de Plascencia sugiere que considera inapropiado que alguien no involucrado en la creaci贸n cuestione sus decisiones art铆sticas sobre el elenco.

“M谩ndale un mensaje a la ‘Nena’, cuando produzca su obra de teatro o su serie o lo que va a hacer, que haga su propio reparto, este fue mi reparto, esta fue mi apuesta y punto, no hay vuelta de hoja. Dile a la 鈥楴ena鈥 que cuando haga su propia producci贸n, entonces con todo gusto, 驴ok?”, mencion贸 a los medios de comunicaci贸n.

Este tipo de controversias no son algo nuevo en el mundo del entretenimiento, donde las comparaciones y cr铆ticas est谩n a la orden del d铆a. Muchos esperan que Baeva consolide su papel con el tiempo y demuestre su val铆a en una producci贸n que ha tenido un gran impacto en el teatro musical mexicano. La situaci贸n tambi茅n destaca la pasi贸n y el compromiso de los fans y miembros de la comunidad art铆stica en el acompa帽amiento de sus proyectos favoritos.

“Mira, vamos a hacer no muchas giras, obviamente, se cierra un ciclo de ‘Aventurera’, la del a帽o pr贸ximo har谩 la segunda temporada, pero ya con otro objetivo, ya no es homenaje a Carmen, 驴ok? Pero vamos a ir a Guadalajara, Monterrey, Quer茅taro, son como cuatro o cinco plazas y dos presentaciones privadas aqu铆 en noviembre en la Ciudad de M茅xico, entonces, la verdad, me siento contento que se ha cumplido con el objetivo y as铆 es esta carrera, un d铆a te pega y te va muy bien y otro d铆a tienes un tropiezo”, a帽adi贸 el productor mexicano.

