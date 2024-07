Emilio habló del conflicto entre Niurka Marcos y Juan Osorio

Emilio Osorio, quien se ha mantenido al margen de la polémica, expresó su apoyo tanto a su madre Niurka Marcos como a su padre el productor Juan Osorio, y manifestó que prefiere no involucrarse en conflictos públicos. Sin embargo, destacó que cada uno tiene derecho a expresar su opinión y que es importante mantener la calma y la cordura en situaciones de confrontación.

“Para mí, lo más importante son los mensajes que tengo con ellos más que lo que se dice afuera. Ellos tienen sus propios problemas que, si quieren, resolverán en algún momento, y si no, no es mi problema. Creo que es sano no enfrascarse en los problemas de los padres y concentrarse en el amor individual”, dijo frente a los medios de comunicación.

Además, Emilio hizo hincapié en la importancia de separar la vida personal de la vida profesional, y en no dejarse llevar por las críticas y las opiniones negativas de los demás. Por ello, enfatizó en la necesidad de mantener la unidad familiar y el respeto entre los miembros, a pesar de las diferencias que puedan surgir.

“Sí, claro, hay gente que puede opinar que le quedó grande (el personaje a Irina Baeva). Lo importante es que vayan y vean la obra y tengan su punto de vista. Yo te soy sincero, tengo seis años de experiencia en la música y creo que todavía me faltan años para opinar”, añadió.

En medio de esta controversia, el hijo de estas dos destacadas figuras del entretenimiento se ha consolidado como una voz sensata y equilibrada en el mundo del espectáculo, demostrando madurez y serenidad ante las situaciones conflictivas. Su mensaje de tolerancia y respeto ha sido bien recibido por sus seguidores y ha contribuido a calmar los ánimos en medio de esta intensa disputa mediática.

Romina opinó sobre el conflicto de Niurka Marcos y Juan Osorio

“Lo más inteligente para nosotros es justo no meternos. Mi mamá es una mujer súper inteligente y que es ‘loba vieja’. Sabe cómo, cuándo y dónde. Es una mujer que no le importan las consecuencias. Si dice las cosas es por algo, siempre va a tener nuestro apoyo“, dijo Romina Marcos.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos a Juan Osorio: “No pudiste lograr que Irina Baeva interpretara a una vedette”

· Irina Baeva respondió a las fuertes críticas de Niurka Marcos por su trabajo en la ‘Aventurera’

· Niurka Marcos atacó fuertemente a su ex Juan Osorio tras el estreno de la ‘Aventurera’