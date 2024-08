Llamado urgente para que cesen muertes por fentanilo: “A cualquiera le puede pasar”

El 1 de abril del 2020 se enquistó en la cabeza del colombiano Jaime Puerta, como el peor día de su vida, luego de entrar a la habitación de su hijo Daniel, de apenas 16 años. El adolescente estaba inconsciente en el dormitorio, y tras ver que no reaccionaba, su padre llamó al servicio de emergencias, que lo trasladó al hospital, donde lo declararon muerto.

El jovencito, quien soñaba con ser ingeniero de sistemas, había consumido media pastilla de algo que parecía Oxicodona de 30 milígramos, pero tras varios análisis, los doctores, no solo establecieron que se trataba de fentanilo, sino de un compuesto mortal que se encuentra como “pan caliente” en Nueva York y en todos los estados de Estados Unidos. Más de 107,000 vidas se cobran al año a causa de esa droga, y las muertes por fentanilo tan solo en 2022 superaron los 326 casos, mayormente personas jóvenes.

“Los doctores me dijeron que mi hijo tenía fentanilo aglutinante en lo que tomo, y que era suficiente para matar a 4 adultos. El fentanilo es una amenaza real que está matando a nuestra juventud”, asegura el padre de familia, quien es presidente de la organización Víctimas de drogas ilícitas y cofundador de “Facing Fentanyl”, y quien se ha dedicado a promover campañas educativas para mostrar que el peligro es real y que hay que luchar contra esa plaga, de la que dice puede atacar a cualquiera.

“Si alguien piensa que algo así no les va a pasar nunca a sus familias, están muy equivocados, porque una persona no necesita ser adicta a las drogas o estar usándola recreacionalmente para caer muerto con el fentanilo. Los niños van a probar cosas y como lo muestra un estudio de UCIL publicado en enero, la problemática es tan grave, que por semana estamos perdiendo a 22 niños de 14 a 18 años que no son adictos a las drogas. Eso es alarmante”, comentó el inmigrante, durante el lanzamiento de una campaña de prevención, liderada por la organización sin fines de lucro Facing Fentanyl.

Parte del llamado urgente, que contó con mensajes en las pantallas gigantes de Times Square invitando a padres de familia y diferentes estamentos a hablar sobre los peligros del fentanilo y la comercialización que se está realizando a través de redes sociales como SnapChat, Instagram, TikTok y otras más, es a educarse y agarrar el toro por los cuernos. La campaña se lanzó en el marco de Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo, y contó además con defensores, familias que han perdido a seres queridos por el fentanilo, representantes de la División de Nueva York de la DEA, y sirvió para distribuir naloxona, un medicamento para revertir el efecto de los opioides y salvar vidas.

Puerta resaltó que la crisis de fentanilo a gran magnitud solo está pasando en Estados Unidos, y criticó que el gobierno siga permitiendo que al país ingresen paquetes con costos menores a $800, que por ley no son supervisados, lo que considera facilita el tráfico del fentanilo.

“Hay una cantidad de fentanilo abrumador en nuestras ciudades, y la venta es tan fácil que es como comprar una pizza. Tenemos que parar eso, y tenemos que entender que los niños y las niñas van a usar drogas porque quieren automedicarse, por traumas emocionales o físicos, por querer sentirse mejor o porque quieren experimentar, y no se puede experimentar así, porque va a terminar muriendo. La mayoría de las muertes son todos jovencitos”, destacó el activista, quien pidió al presidente Biden que emita una orden ejecutiva para autorizar revisión de los paquetes que llegan al país con montos menores.

Brenda Moreno, quien perdió a su hijo Jonathan Ortega, hace tres años tras sufrir una sobredosis de fentanilo, hizo un llamado desesperado a las familias y autoridades neoyorquinas para que se promueva más la educación sobre los efectos de esa droga y que nadie más sufra el dolor que la embarga a ella y a miles más.

“Las familias tenemos que entender que a todos nos puede pasar cuando menos lo pensamos. El fentanilo mata y a veces depresión lleva a los muchachos a las drogas, por eso uno necesita ver los signos y actuar, tenemos que estar atentos a los hijos. A cualquiera le puede pasar, al más rico y al más pobre”, dijo la madre puertorriqueña, pidiendo además que se vigilen más a las redes sociales.

“Estén pendientes de las redes sociales, por ahí es que venden pastillas que son falsas y matan a nuestros hijos. Hablen con sus hijos y por favor, a las autoridades les pido que chequeen más, salvemos a nuestros muchachos. Muchos no saben que están consumiendo y eso los está matando”, dijo la boricua. “Yo perdí a mi hijo de un día para otro, con solo 36 años de edad. El salió de trabajar y fue a fumarse un tabaquito y el tabaquito estaba con fentanilo. Me dolió porque él antes usó drogas, incluso cocaína, pero estuvo limpio muchos años, se casó y tuvo una niña, y por consumir algo que no sabía qué tenía, se murió y nos dejó a todos con este dolor”, comentó la madre puertorriqueña.

Frank Tarantino, agente especial de la DEA, a cargo de la División de Nueva York, explicó que aunque los responsables de la proliferación de fentanilo en calles y vecindarios en la Gran Manzana, al igual que de la venta que se realiza en sitios de internet, son los carteles de Sinaloa y Jalisco, también China juega un rol importante, pues de allá salen muchos componentes.

“Estos carteles están operando en los 50 estados del país y en otros 50 países y queremos advertir que seguiremos arrestándolos y persiguiéndolos , como hemos logrado hacer con varios de sus principales líderes, porque no vamos a permitir que las muertes de jovencitos queden en vano”, comentó el oficial antidrogas, al tiempo que dijo que las muertes por sobredosis se está convirtiendo en la causa número 1 entre jóvenes.

“Vamos a hacer que los criminales paguen por sus actos, porque esta no es una guerra contra las drogas es una guerra para salvar vidas. Cada hora estamos perdiendo vidas de jóvenes y entre las edades de 18 a 45 causa más muertes que accidentes, que la violencia con armas de fuego y el suicidio”, dijo Tarantino. “El fentanilo es la amenaza mayor que estamos viendo en nuestras comunidades y nuestra misión es salvar vidas persiguiendo los delincuentes, pero también hay que incrementar el acceso a tratamientos y elevar la educación y la advertencia sobre los peligros del fentanilo”.

La organización Facing Fentanyl insistió en su mensaje a compartir información, asistir a eventos locales y aboga por políticas más sólidas para abordar la crisis del fentanilo, incluso en redes sociales, utilizando el hashtag #FacingFentanyl para unirse a la difusión de conciencia.

Los reportes más recientes de las autoridades de salud estatales advierten que entre abril del 2023 y marzo pasado, en todos los rincones de Nueva York hubo 3,123 muertes por sobredosis de drogas, cifra que aunque representa una disminución del 3.1% en comparación con las 3,223 muertes por sobredosis estimadas entre abril de 2022 a marzo de 2023, sigue siendo muy preocupante, buena parte de ellas con presencia de fentanilo. Los operativos contra drogas en Nueva York aumentaron en 119% en las incautaciones de pastillas de fentanilo entre 2022 a 2023, pero agencias del orden aseguran que la batalla sigue sin ser ganada.

La gobernadora Kathy Hochul destacó que Nueva York sigue tomando medidas enérgicas para reducir las muertes por sobredosis en todo el estado, incluidos enfoques distintos para brindar servicios de apoyo a los neoyorquinos que luchan contra la adicción.

“Estoy comprometida a mantener a los neoyorquinos seguros y a cambiar el rumbo de una epidemia de sobredosis que se ha llevado a demasiados vecinos, amigos y familiares en Nueva York y en todo el país”, dijo la mandataria. “Seguiremos tomando medidas enérgicas y desplegando nuevos recursos que salvarán vidas y garantizarán que los neoyorquinos que luchan contra la adicción obtengan los servicios y el apoyo que necesitan”.

Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que más de 107,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2023, y la mayoría de las muertes se atribuyeron al fentanilo ilícito.

Las autoridades nacionales advierten que el fentanilo sigue siendo la principal causa de muerte en adultos de entre 18 y 45 años, y los niños menores de 14 años mueren por envenenamiento con fentanilo más rápido que cualquier otro grupo de edad. Asimismo, se estima que las píldoras de fentanilo ilícito falsas están comenzando a llegar a China, pasando por México y a través de diferentes medios de transporte llegan a las calles del país y la Gran Manzana.

Datos sobre el fentanilo