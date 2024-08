Marcelo Gallardo niega los rumores de la posiblle llegada de James Rodríguez a River Plate

Luego de la excelente Copa América de James Rodríguez en la que fue elegido mejor jugador del torneo y su desvinculación del Sao Paulo de Brasil. Empezaron a rodar algunos rumores de un nuevo club para el mediocampista colombiano.

Uno de ellos fue su presunta llegada a River Plate de la mano de Marcelo Gallardo. Quien según la prensa argentina había llamado personalmente a Rodríguez para convencerlo de ir a Buenos Aires.

Sin embargo este rumor fue rápidamente desmentido por el propio Gallardo. Pues luego de que River consiguiera su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Talleres de Cordoba, las preguntas sobre James Rodríguez no se hicieron esperar en la rueda de prensa pospartido.

“Voy a bajar la espuma de lo que se dijo en las últimas 24 horas. Entiendo que nosotros hemos podido puntualizar en el mercado con jugadores de mucha jerarquía, pero a partir de ahí se hizo una bola como que íbamos a ir por un montón de cosas que no. Lamento decirles eso, pero no es así. Queremos conformar el mejor plantel posible para competir en lo que tenemos”, arrancó diciendo Gallardo cuando se le preguntó sobre la posible llegada de James a River.

James Rodríguez. Crédito: Jacob Kupferman | AP

En la rueda de prensa intentaron ir un poco más allá y le preguntaron concretamente a Gallardo si había llamado al jugador colombiano. Ante esta pregunta el entrenador argentino fue bastante tajante respondiendo “no, no, no” y dejando claro que no hay negociaciones para que James llegue al club millonario.

En este mercado de fichajes River se ha movido con inteligencia fichando jugadores de jerarquía. Entre los que destacan dos campeones del mundo (Germán Pezzella y Marcos Acuña), además de Maximiliano Meza y Fabricio Bustos.

Estas incorporaciones en el equipo porteño parecen ser suficientes, pues Gallardo comentó que está contento con la actual plantilla del equipo

“Si analizan el mercado fueron situaciones muy puntuales las que hemos podido desarrollar y detectar con una posibilidad concreta. Lo demás entiendo que se genere una espuma pero hemos sido muy puntuales. Si vemos que necesitamos algo lo haremos pero va a depender de lo que se mueva internamente y hasta que no se cierre no voy a decir nada por lo que me contradiga. Hoy estamos bien hasta acá”, concluyó Marcelo Gallardo.

