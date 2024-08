Martín Demichelis se siente confiado con Rayados de Monterrey

El nuevo director técnico de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, Se mostró bastante confiado de su nuevo trabajo dentro de la Liga MX tras realizar la primera conferencia de prensa al mando de La Pandilla este lunes; en sus palabras destacó que hará lo mejor posible para poder tener resultados positivos de manera rápida y contundente al aplicar su estrategia de juego que le ha permitido ser tan exitoso en Argentina.

Asimismo destacó que no tiene ningún temor a la presión que representa tomar las riendas de Rayados de Monterrey en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX luego de la salida de Fernando Ortiz al no lograr los resultados esperados por parte de la directiva del club y de la afición.

“Viviendo de esta profesión, día a día, no hay que irse mucho más allá porque el futbol es muy cambiante incluso dentro de un partido, no nos vamos a ir mucho más allá del próximo entrenamiento, entendiendo la exigencia, que todos lo entiendan y que tienen que ganarse el fin de semana”, expresó.

“A partir de eso iremos conviviendo, venimos de una institución que también exigía jugar bien, ganar y ganar títulos… bueno, hemos ganado tres en año y medio, acá estamos para hacernos responsables de esta situación”, resaltó en sus declaraciones.

Martín Demichelis reconoció que no es solo importante poder ganar los partidos para sumar puntos, sino también jugar muy bien todos estos encuentros para demostrar el proyecto que pretende realizar; consideró que esto fue lo que más le generó interés al momento de aceptar la propuesta de tomar el mando del club azteca.

“Un grandísimo plantel e institución, el deseo de ganar, la necesidad de ganar, esa característica y necesidad es lo que me sedujo, me hago responsable de lo que digo que en las grandes instituciones los proyectos no son largos si no acompañas con jugar bien, porque jugar bien te acerca a ganar, iremos de la mano con dos matices que considero importantes para ser protagonistas: ser intensos y ordenados, y ser dominantes, generar situaciones, la gente quiere ver al equipo hacer goles”, finalizó.

El presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, aprovechó la presentación del cuerpo técnico para revelar que Nico Sánchez y Pato Donelli, integrantes del pasado cuerpo técnico comandado por Fernando Ortiz, permanecerán bajo las órdenes de Demichelis al valorar sus conocimientos para este proyecto.

