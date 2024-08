Raúl de Molina a Fernando Carrillo: “El problema es que Maduro perdió y está en el poder” 

Raúl de Molina criticó nuevamente a Fernando Carrillo por los contantes mensajes que ha enviado el actor venezolano a algunos famosos en Miami.

En la transmisión de este martes en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, el conductor le aclaró al artista que no irá a Venezuela hasta que sea un país libre, pues considera que bajo el régimen de Nicolás Maduro no están dadas las condiciones.

“Fernando, mira, te vamos a ir a ver a Venezuela y a visitarte cuando Venezuela tenga elecciones y sea un país libre”, comentó.

El cubano-estadounidense insistió en que el socialista no es quien ganó las presidenciales y por eso debe haber una transición política en el país.

“Si Maduro, lo vuelvo a repetir, hubiera ganado las elecciones, no hubiera ningún problema. Eso era lo que el pueblo quería, el problema, Fernando, es que Maduro y te hablo tranquilamente bien, perdió las elecciones y está en el poder, y las perdió por muchísimo, la gente no votó por él, votaron por Edmundo. Entonces, esto no tiene mucha ciencia, se está convirtiendo Maduro en un dictador”, dijo.

Lamentó que Fernando Carrillo esté apoyando a quien considera responsable de la situación en Venezuela: “Tú estás apoyando a una persona que el pueblo no quería de presidente. Ese es el único problema. No es que nosotros no estemos de acuerdo con tus pensamientos políticos, lo vuelvo a repetir, tú tienes derecho a pensar lo que tú quieras y puedes apoyar a Maduro, pero Maduro perdió las elecciones, entonces no puede estar en el poder”.

Durante varios días, se han enviado estos mensajes entre el venezolano y los conductores de ‘El Gordo y la Flaca’, quienes han lamentado la posición que ha tomado.

Estos mensajes se dan en medio de la difícil situación que atraviesa Venezuela por el triunfo que adjudicó el Consejo Nacional Electoral, sin mostrar las actas correspondientes, a Nicolás Maduro.

Sin embargo, la oposición, que sí ha compartido las actas, asegura que quien ganó fue su candidato, el diplomático Edmundo González Urrutia y lo hizo con una amplia diferencia contra el mandatario actual.

Raúl de Molina criticó nuevamente a Fernando Carrillo por los contantes mensajes que ha enviado el actor venezolano a algunos famosos en Miami.

En la transmisión de este martes en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, el conductor le aclaró al artista que no irá a Venezuela hasta que sea un país libre, pues considera que bajo el régimen de Nicolás Maduro no están dadas las condiciones.

“Fernando, mira, te vamos a ir a ver a Venezuela y a visitarte cuando Venezuela tenga elecciones y sea un país libre”, comentó.

El cubano-estadounidense insistió en que el socialista no es quien ganó las presidenciales y por eso debe haber una transición política en el país.

“Si Maduro, lo vuelvo a repetir, hubiera ganado las elecciones, no hubiera ningún problema. Eso era lo que el pueblo quería, el problema, Fernando, es que Maduro y te hablo tranquilamente bien, perdió las elecciones y está en el poder, y las perdió por muchísimo, la gente no votó por él, votaron por Edmundo. Entonces, esto no tiene mucha ciencia, se está convirtiendo Maduro en un dictador”, dijo.

Lamentó que Fernando Carrillo esté apoyando a quien considera responsable de la situación en Venezuela: “Tú estás apoyando a una persona que el pueblo no quería de presidente. Ese es el único problema. No es que nosotros no estemos de acuerdo con tus pensamientos políticos, lo vuelvo a repetir, tú tienes derecho a pensar lo que tú quieras y puedes apoyar a Maduro, pero Maduro perdió las elecciones, entonces no puede estar en el poder”.

Durante varios días, se han enviado estos mensajes entre el venezolano y los conductores de ‘El Gordo y la Flaca’, quienes han lamentado la posición que ha tomado.

Estos mensajes se dan en medio de la difícil situación que atraviesa Venezuela por el triunfo que adjudicó el Consejo Nacional Electoral, sin mostrar las actas correspondientes, a Nicolás Maduro.

Sin embargo, la oposición, que sí ha compartido las actas, asegura que quien ganó fue su candidato, el diplomático Edmundo González Urrutia y lo hizo con una amplia diferencia contra el mandatario actual.

Sigue leyendo:

· Momento tenso: William Levy ignora a su ex pareja, Elizabeth Gutiérrez, en público

· Raúl de Molina: “Mi más sentido pésame para mi querida María Celeste”

· ‘El Gordo y la Flaca’ revela detalles de la muerte de Raúl Quintero, pareja de María Celeste Arrarás