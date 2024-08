Representante de NY Tom Suozzi compara la migración con un matrimonio difícil en discurso durante la convención demócrata

El representante de Nueva York en el Congreso federal, Tom Suozzi, ofreció un discurso en la Convención Nacional Demócrata en el que reconoció los retos para Kamala Harris en cuanto a la frontera y el tema migratorio, pero apostó a un trabajo conciliador entre republicanos y demócratas de esta llegar a la presidencia para atajar efectivamente el problema.

Suozzi inició su mensaje en la tercera noche de la convención en Chicago con una alusión al origen migratorio de su padre, quien llegó de Italia siendo niño.

“El fue el primer chico en el vecindario en ir a la universidad. El sirvió como un navegador durante la Segunda Guerra Mundial, volvió a casa y a los 28 fue electo el juez más joven en la historia del estado de Nueva York”, relató el representante del Distrito 3 de Long Island.

“Qué país. La experiencia inmigrante”, añadió.

El orador argumentó que la experiencia de su familia es una de muchas que hacen a Estados Unidos lo que es.

“La experiencia de mi familia, la experiencia de Kamala, la experiencia americana”, planteó.

La polarización del tema migratorio en EE.UU. es “dolorosa”

Suozzi procedió a referirse a lo “doloroso” de la polarización del tema migratorio en el país y cómo los republicanos bajo influencia del expresidente Donald Trump descarrilaron el avance de una medida de seguridad fronteriza negociada por un grupo de senadores de ambos partidos.

“Vamos a hacer claros, la frontera está rota. Pero, este año, cuando demócratas y republicanos trabajen juntos para finalmente redactar nuevas leyes para la frontera. Nosotros fuimos bloqueados. Todos nosotros sabemos quién nos saboteó. Nosotros rechazamos la división. Nosotros rechazamos la disfuncionalidad. Nosotros rechazamos el engaño”, expuso el representante.

Suozzi además comparó el tema migratorio como una rosa con espinas.

“Mi abuelo italiano solía hacer el brindis de las nuevas parejas. El decía que a veces el matrimonio es difícil…pero tú no puedes tener las rosas sin las espinas. Uno tiene que trabajar por ella. Ser una nación de inmigrantes es duro algunas veces, también. Hoy celebramos las rosas de la vida. Llegamos de todos los estados, de todas las etnicidades, de todas las razas y religiones, llegamos junto a celebrar a nuestra candidata Kamala Harris que sabe que Estados Unidos vale la pena; que sabe que esta nación construida por inmigrantes es una cosa rara y bella, y quien alegremente aceptó el reto de trabajar más allá de líneas partidistas para asegurar la frontera, de tratar a la gente como seres humanos y mover nuestro país hacia adelante”, puntualizó.

El político fue uno de varios demócratas que subieron al podio durante la tercera noche de la convención para abordar uno de los asuntos más delicados que tendrán que manejar tanto Harris como su compañero de papeleta Tim Walz de llegar a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

Durante su campaña por el Distrito 3 del condado Nassau que ganó en febrero pasado, Suozzi empeñó gran parte de sus esfuerzos hablando de la necesidad de reforzar la política de inmigración.

La postura de Suozzi sobre migración se mantuvo en el centro sin inclinarse a políticas progresistas. El demócrata además se presentó como una figura de consenso que puede trabajar sobre el tema con republicanos.

Los miembros de esa colectividad, sin embargo, intentaron restarle méritos al candidato al vincularlo con la política migratoria de la Administración Biden-Harris

Suozzi superó en votos a la representante estatal Mazi Pilip en la elección especial del 13 de febrero.

El evento se llevó a cabo tras la expulsión del republicano George Santos.

Otra de las legisladoras federales que habló sobre migración en la cumbre de los demócratas fue Verónica Escobar, representante de Texas.

Escobar, quien creció viajando por la frontera, ya que su familia es de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México, indicó que los republicanos nunca han tomado en serio el tema de la frontera.

“Olvídense de lo que escuchan en las noticias; yo vengo de la frontera. Cuando se trata de la frontera, escúchenme cuando les digo, Donald Trump y su gente no saben nada. El y sus imitadores republicanos ven la frontera y la migración como una oportunidad política que se puede explotar en lugar de un asunto que hay que encarar. El Congreso no ha aprobado una reforma migratoria en casi cuatro décadas. Las tres veces que lo intentaron los republicanos, bloquearon la legislación que hubiera aportado fondos para la seguridad en la frontera y hubiera creado un sistema más humanitario. No son serios; ¿saben quién actúa con seriedad?, Kamala Harris”, afirmó.

La congresista añadió: “Yo conocí a la vicepresidenta cuando estuvo de visita en El Paso, y como interactuó con policías, migrantes y defensores de los derechos humanos. Ella expresó curiosidad, hizo preguntas, escuchó, y no le importó si las cámaras estaban grabando o no. Especialmente, reconoció que la situación en la frontera es completa, con tantas oportunidades como retos. Todo lo que ofrecen los republicanos es demonización y odio. Los demócratas tienen soluciones con Kamala como presidenta; podemos hacer realidad esa promesa de Estados Unidos”.

Por su parte, el representante de California Pete Aguilar, aseguró en su discurso que, de Harris llegar a la presidencia, luchará por caminos hacia la ciudadanía para los indocumentados en el país.



“Lo único que él (Trump) entiende es caos y división. Habla de separar a las familias estadounidenses, enfrentar vecino contra vecino y comunidades contra comunidades”, señaló Aguilar, quien además es presidente de Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes.



“No tenemos que elegir entre una frontera segura y la construcción del Estados Unidos para todos. Con la presidenta Harris podremos tener ambos”, aseguró.



Sobre un camino a la ciudadanía para inmigrantes que trabajan y contribuyen a EE.UU., señaló: “Nuestra Unión es más perfecta cuando los Soñadores se convierten en doctores, maestros, trabajadores de la construcción o miembros de nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró Aguilar en referencia a los beneficiarios del programa DACA, una acción ejecutiva que da un estatus legal pero no camino a la ciudadanía a los migrantes que llegaron de manera irregular al país cuando eran menores de edad”.

