Sam’s Club hace un fuerte cambio en sus tiendas que afecta a los compradores 

El pasado 19 de agosto entró en vigor una nueva regla que cambiará la forma de hacer las compras en Sam’s Club. A partir de la fecha indicada, el cliente minorista deberán hacer pedidos mínimos para obtener una entrega gratuita.



De acuerdo con el club, sus miembros podrán obtener sus envíos de forma gratuita en pedidos calificados cuando se alcance un mínimo de $50 dólares, de no ser así tendrán que pagar $4 dólares por pedido.



Para los socios Plus, la situación es más favorable. Estos miembros seguirán disfrutando de una recogida en acera de forma gratuita, sin necesidad de cumplir con un pedido mínimo.



Pero si estos miembros desean recibir el envío gratuito en pedidos realizados desde el sitio web o la aplicación de la tienda deberán ser “pedidos calificados de $50 dólares o más”, indicó la compañía.



Para aquellos socios que no agreguen a su carrito digital $50 dólares en artículos calificados, tendrán que pagar $8 dólares por costo de envío.



Como en todo servicio, la empresa indicó que existen “algunas exclusiones de categorías por las cuales se cobrará una tarifa variable”.



Como era de esperarse, los socios de Sam’s Club han expresado su inconformidad a través de redes sociales. Algunos de ellos han incluso amenazado con cambiar de proveedor.



“Hola @SamsClub, ¿cómo están manejando estos nuevos cambios? ¿Ahora, para los miembros plus, tenemos que hacer pedidos de $50 o más para recibir envío gratis?“. “Están quitando beneficios. BASTA, respondan a sus miembros plus. ¡Esto es una tontería! ¡No nos ignoren!”. “Con estos cambios lo único que me queda es cambiar de proveedor, una verdadera tristeza”. “No basta con pagar una membresía, ahora hay que pagar por los envíos, ¿qué clase de beneficios estás ofreciendo?”, fueron algunos mensajes que recibió la cuenta oficial.



A través de la cuenta oficial del club en X, antes Twitter, han dado la cara a través del siguiente mensaje “gracias por comunicarse con nosotros. Al agregar un mínimo de carrito, aumentamos el acceso a diferentes formas de comprar para nuestros miembros. Esto hará que sea más fácil para usted obtener los productos que desea, de la manera y en el momento que desee”.



Con estos cambios, Sam’s Club busca equilibrar los costos operativos y ofrecer un valor agregado a sus clientes más leales, sin embargo, esta estrategia está causando enojo entre los usuarios, quienes se han caracterizado por hacer compras pequeñas, pero frecuentes.



Actualmente, Sam’s Club ofrece dos tipos de membresía, cada una con distintos beneficios, así como costos.

La membresía Club tiene un costo de $50 dólares y es la opción más básica y barata. Uno de los beneficios de esta tarjeta es el acceso a ofertas exclusivas de la tienda.

En tanto, la membresía Plus tiene un costo de $110 dólares y también ofrece acceso a ofertas exclusivas, así como descuentos en farmacias y ópticas. Estos socios también pueden hacer compras anticipadas con posibilidad de ganar un 2% de recompensa en compras elegibles de Sam’s Club con un tope anual de $500 en recompensas.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer si el cambio que hizo la empresa afecta sus ventas.

