Sven-Göran Eriksson se despide del fútbol tras revelar que padece cáncer terminal

El mundo del fútbol se encuentra en medio de un complicado momento luego de confirmarse que el legendario entrenador sueco, Sven-Göran Eriksson, se despidió formalmente del balompié luego de ser diagnosticado el pasado mes de enero de cáncer de páncreas en fase terminal; ante este hecho reconoció que le queda poco tiempo de vida y se mostró agradecido por todo lo que pudo hacer dentro del deporte a lo largo de estos años.

Estas declaraciones las realizó el estratega de 76 años durante un documental que le realizaron en Amazon Prime Video en el que habla sobre su enfermedad y todos los años que sirvió al deporte y que le llevaron a ser el seleccionador nacional de países históricos como Inglaterra y México; asimismo resaltó que los médicos le dijeron que “en el mejor de los casos” le quedaría un año de vida.

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello”, expresó.

“La vida también se trata de la muerte, tienes que aprender a aceptarla. Con suerte, al final la gente dirá: ‘Sí, era un buen hombre’, pero no todo el mundo dirá eso. Tuve una buena vida”, reconoció el estratega en sus declaraciones.

A pesar de enfrentar esta dura batalla, Eriksson se mostró tranquilo ante esta situación e invitó a todos sus seguidores a que siempre luchen por sus sueños para poder alcanzar los objetivos que él pudo vivir durante sus años como entrenador.

“No se arrepientan. Sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores y público. Ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla! Adiós”, enfatizó.

“Los médicos no saben desde cuándo estoy así. Puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro. Ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado. Pero puedo hacer algo bueno con ello”, concluye.

A lo largo de su carrera profesional, Sven-Göran Eriksson ganó un total de 19 títulos entre los que destacan varios trofeos de su natal Suecia con el IFK Göteborg, en Portugal con el SL Benfica, y en Italia con la Roma, la Sampdoria y la Lazio; en el ámbito de selecciones ganó la Copa de la UEFA con Alemania y la Supercopa de Europa con la Lazio.

