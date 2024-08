Carlo Ancelotti calma las aguas en el Real Madrid: “Rodrygo está muy contento y feliz”

Luego de que el Real Madrid consiguiera la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Los focos se dirigieron al nuevo tridente ofensivo que estará esta temporada en el equipo: Vinícius Jr., Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Sin embargo la presa no tomó en cuenta al otro atacante del equipo, Rodrygo, quien también ha sido pieza fundamental en el equipo blanco. Pero que con la llegada de Mbappé se empieza a ver relegada su figura.

Los medios han hecho mucho eco de una posible molestia del brasileño en el equipo. Incluso se filtraron unos supuestos mensajes del jugador en su grupo de Instagram en el cual aseguraba que al tridente de ataque habría que agregarle su nombre.

Ante estos posibles rumores de descontento de Rodrygo; el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tuvo que salir a calmar las aguas del vestuario en rueda de prensa.

Rodrygo jugador del Real Madrid. Crédito: PETER POWELL | EFE

“Para mí no hay tema Rodrygo. Él está muy contento y feliz, encantado porque está jugando. Es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo”, resaltó el entrenador italiano ante los medios luego de preguntarle sobre el “caso Rodrygo”.

Además Ancelotti aprovechó para darle un buen espaldarazo al delantero brasileño. Pues también se corrió muchos rumores de su posible salida del equipo por la llegada de Mbappé. Sin embargo, para el entrenador, Rodrygo sigue siendo clave en el Real Madrid.

“Todos sabemos cuáles son las cualidades que tiene. En estos dos partidos lo hizo muy bien: marcó contra el Mallorca y aportó mucho contra el Atalanta. Cuando tenemos un equipo tan ofensivo, los delanteros tienen que trabajar un poco más y él lo está haciendo muy bien”, cerró Ancelotti.

Ahora el Real Madrid se estrenará de local en LaLiga de España ante el Valladolid este domingo. Donde buscará sumar sus primeros tres puntos, pues ante el Mallorca se quedó con el empate 1-1.

Sigue leyendo:

“No me importa dónde jugaré”: Jude Bellingham sobre su nuevo rol en el Real Madrid

Endrick dio sus primeras palabras como jugador del Real Madrid: “Quisiera estar aquí toda la vida”

¿Cuánto dinero gana Real Madrid y Atalanta por la final de la Supercopa de Europa?