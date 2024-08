“No me importa dónde jugaré”: Jude Bellingham sobre su nuevo rol en el Real Madrid

Este miércoles en el Estadio Nacional de Varsovia el Real Madrid se alzó con su primer título de la temporada al vencer al Atalanta de Italia 2-0 en la final de la Supercopa de Europa. Así el equipo dirigido por Carlo Ancelotti inician la campaña con un trofeo en la bolsa.

Esta final también será recordada por el debut oficial de Kylian Mbappé con la casaca blanca. El francés fue el fichaje estrella del equipo este verano y llega al Real Madrid como una solución en la ofensiva tras la salida de Karim Benzema hace un par de temporadas.

Sin embargo la llegada de Mbappé significó que el entrenador diera un pequeño giro en la táctica que juego. Siendo quizás el más movido el inglés Jude Bellingham, quien la temporada pasada tenía un rol más protagónico en el ataque.

Con la presencia del delantero francés en el once inicial, Belligham jugaría un poco más atrasado en la formación y sin tanta responsabilidad ofensiva. Algo que si hizo la campaña anterior en la que anotó 19 goles solo en LaLiga de España.

Jude Bellingham celebrando el primer gol de Mbappé como jugador del Real Madrid. Crédito: AP

Pero este cambio de rol en el campo parece no molestar en lo absoluto al joven jugador británico. Pues luego de la final de la Supercopa de Europa se le preguntó sobre su movimiento en el esquema.

“No me importa dónde jugar. Tampoco era realmente un delantero. He caído un poco a la izquierda y me he movido sobre esa demarcación”, explicó el mediocampista del Real Madrid.

Por lo que se vio en este primer partido de la temporada del Real Madrid el entrenador parece que jugará con un tridente de ataque con Vinícius, Mbappé y Rodrygo. Lo que dejaría a Bellingham un poco retrasado con respecto a su posición de “enganche” o “falso 9” de la pasada temporada. Sin embargo, estar más lejos del area y no anotar goles, parece no molestar al jugador.

“El fútbol fluye y depende del equipo al que te enfrentes. Sé que es más fácil marcar goles si estás más cerca, pero lo que me hace feliz es ayudar al equipo”, analizó Bellingham.

Con la Supercopa de Europa en el bolsillo el Real Madrid iniciará este LaLiga de España oficialmente este domingo ante el Mallorca como visitante. En su andar por la defensa del título obtenido la temporada anterior.

