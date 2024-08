Hallan en una mina de Botsuana, el segundo diamante más grande de la historia

La compañía minera Lucara Diamonds halló en Botsuana un enorme diamante de 2.492 quilates que apenas y sí cabe en la palma de la mano.



La piedra preciosa, que fue hallada en la mina Karowe en el noroeste del país, es “uno de los mayores diamantes en bruto jamás descubiertos”, según informó el director general de Lucara, William Lamb, a través de un comunicado de prensa.



A decir de los expertos, este diamante es excepcionalmente grande y sería el segundo más grande del mundo jamás encontrado en la tierra.



En términos de quilates, no está lejos del mayor diamante conocido en el mundo, el “Cullinan”, de más de 3.100 quilates, que fue descubierto en Sudáfrica en 1905.



“Estamos encantados de haber recuperado este diamante extraordinario”, dijo Lamb.



Hasta el momento la sociedad minera no se ha pronunciado sobre el valor de la piedra, ni de su calidad, sin embargo, se espera que en los próximos días ofrezca detalles al respecto.



“El descubrimiento histórico de este diamante en bruto, es el más importante de 120 años, es apasionante”, resaltó Tobias Kormind, el mayor joyero online de Europa y director general de 77 Diamonds.



A decir del experto, este hallazgo se dio “en gran medida a la reciente tecnología” de detección por rayos X, desarrollada por la empresa Lucara y utilizada desde 2017 que “permite extraer del suelo las piedras preciosas de mayor tamaño sin que se rompan, por lo tanto, es posible que veamos surgir otros”.



Kormind también señaló que la piedra, en gran parte traslúcida, es “el diamante en bruto más grande descubierto desde el hallazgo del diamante “Cullinan” cortado en varios trozos, el mayor de los cuales estaba “engastado en las joyas de la Corona Británica”.



De acuerdo con información, oficial, Botsuana es uno de los mayores productores mundiales de diamantes, que constituyen su principal fuente de ingresos, representando el 30 % del PIB y el 80 % de sus exportaciones.



Razón por la que los ingresos procedentes de los diamantes que aportan a Botsuana son “considerables beneficios socioeconómicos” al “financiar áreas esenciales como la educación y la salud”, así como las infraestructuras de este país de 2,6 millones de habitantes, resaltó Lucara.



Hasta a inicios de esta semana, el diamante más grande encontrado en Botsuana, era de 1.758 quilates, que también fue extraída por la empresa Lucara en 2019. La piedra preciosa lleva por nombre Sewelo, que significa “hallazgo raro” en lengua setswana.



Dicha piedra, que es del tamaño de una pelota de tenis, fue vendida a Louis Vuitton, sin embargo, por cuestiones de seguridad y confidencialidad, se desconoce lo que pagó por ella.



Sewelo no es la única piedra hallada en este lugar, en 2021 la empresa antes mencionada, a través de su tecnología, también halló un diamante de 1.174 quilates, por lo que se cree que la mina tiene más piedras preciosas.

Sigue leyendo:

· Anillo de diamantes llega de nuevo con su dueña tras viajar más de 100 millas en Reino Unido

· Descubren décadas de cartas de amor “prohibido” entre mujeres españolas y hombres marroquíes incautadas

· Descubren un poema misterioso en una botella que podría “apuntar a un tesoro” en Inglaterra