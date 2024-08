El momento de padre “duro” de Lionel Messi con su hijo Mateo durante un partido del Inter Miami

Mientras Inter Miami vencía 2-0 a Cincinnati en una nueva jornada de la MLS, Lionel Messi se convirtió en el centro de atención por un incidente peculiar que fue captado por las cámaras de la transmisión oficial.

Durante el partido, se vio al capitán de la selección argentina interactuando con su hijo Mateo, quien aparentemente estaba involucrado en una pelea con sus hermanos.

Messi, en un momento capturado por las cámaras, parece estar regañando a Mateo para calmar la situación. Aunque las palabras exactas no son audibles, el movimiento de los labios de Messi sugiere que podría haber dicho algo como: “No te estaban haciendo nada. Solo estaban jugando”.

En cuanto a su condición física, Lionel Messi sigue lidiando con una lesión en el tobillo derecho que sufrió durante la final de la Copa América contra Colombia en Estados Unidos. La recuperación de Messi ha sido objeto de especulación, y aunque desde el Inter Miami se ha mantenido un perfil bajo sobre su estado, recientemente se ha revelado una noticia alentadora para los aficionados: Messi ha regresado a los entrenamientos en campo.

Gerardo Martino, entrenador de Inter Miami, proporcionó una actualización sobre el estado de Messi durante una conferencia de prensa. Martino confirmó que aunque Messi aún no entrena con el grupo, está trabajando con los preparadores físicos y su evolución es favorable.

“Los tiempos más o menos están, no está entrenando con el grupo, pero ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien”, explicó el Tata. Martino también señaló que era previsible que Messi no estuviera con la selección argentina debido a que todavía no está en condiciones de jugar, pero enfatizó que la recuperación sigue avanzando positivamente.

