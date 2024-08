Empresas carecen de fuerza laboral calificada en Inteligencia Artificial: Estudio

Una nueva investigación encargada por UST, la empresa de soluciones de transformación digital, encontró que la mayoría de las organizaciones están a bordo del barco de la Inteligencia Artificial (IA), pero carecen de una fuerza laboral cualificada en IA y necesitan una brújula que les ayude a navegar por estas aguas desconocidas.

Los obstáculos para la implementación efectiva con frecuencia incluyen la falta de habilidades internas de IA, requisitos regulatorios cada vez más complejos y crecientes preocupaciones éticas.

Estos factores crean una incertidumbre que puede ralentizar la implementación de la IA e impedir que la tecnología alcance su máximo potencial.

Este estudio exhaustivo sobre la IA en la empresa preguntó a 600 responsables de la toma de decisiones de TI en grandes empresas de diferentes sectores en Estados Unidos, Reino Unido, India y España.

La investigación reveló tres tendencias significativas:

1. Compromiso claro de la dirección

La adopción de la IA sigue siendo de suma importancia para las grandes empresas, ya que más de la mitad (54%) utiliza e integra la IA en todas sus organizaciones, casi un tercio (28%) la utiliza en toda la empresa, pero de forma no estructurada, y el 16% acaba de empezar a experimentar con la IA. Solo el 1% no usa IA y no tiene planes de hacerlo. Significativamente, el 92% dice que la implementación de IA de su empresa se alinea con sus objetivos estratégicos, y el 93% cree que la IA será un elemento esencial del éxito en los próximos cinco años. Aproximadamente 9 de cada 10 (89%) dicen que su organización necesita aumentar el gasto en la implementación de IA para mantenerse al día con sus competidores.

2. Obstáculos significativos

El 44% describió el proceso de implementación de la IA como desafiante, citando las preocupaciones de seguridad (40%), la escasez de experiencia interna (33%) y los desafíos regulatorios (33%) como los principales problemas. La barrera menos seleccionada fue que “No hay una comprensión clara de los beneficios” (14%), lo que demuestra que existe un claro consenso sobre el valor de la IA.

Más de tres cuartas partes (76%) dicen que hay una grave escasez de personal capacitado en IA dentro de su organización. En consecuencia, casi 9 de cada 10 (89%) dicen que su organización necesita orientación externa sobre cómo implementar la IA de manera efectiva, y más de la mitad (57%) predice la contratación de profesionales externos en IA en los próximos tres años.

Dos tercios (67%) creen que no hay suficientes consultores externos centrados en la implementación de la IA y más de un tercio (38%) considera que la experiencia externa cuesta menos que la interna. Además, casi un tercio (31%) carece de la capacidad de mejorar las habilidades de su propia fuerza laboral.

3. Falta de herramientas para navegar por la complejidad de la ética, la regulación y las preocupaciones sobre la diversidad

9 de cada 10 (91%) están de acuerdo en que es vital que su organización cuente con un marco o política de IA responsable, sin embargo, menos de 4 de cada 10 (39%) consideran que su enfoque actual es “muy eficaz”. Además, más de 9 de cada 10 creen que se requiere más regulación para una implementación exitosa y responsable de la IA en su sector (91%) y en grandes empresas de todos los sectores (92%).

Las principales razones para esta regulación deberían ser garantizar la privacidad de los datos (62 %), una mayor transparencia (57 %) y un uso ético (55 %). Los encuestados dicen que ni su gobierno (71%) ni la industria (64%) están haciendo lo suficiente en lo que respecta a la regulación de la IA.

En cuanto a su fuerza laboral de IA, el 80% dice que la diversidad es crucial o muy importante. Sin embargo, el 32% cree que a su equipo de IA le falta diversidad. Además, al 70% le preocupa que esta falta de diversidad esté dando lugar a resultados sesgados.

“La IA es una tecnología verdaderamente revolucionaria y ya está acelerando la innovación en todos los sectores, mejorando la productividad y redefiniendo lo que es posible de maneras inimaginables. Esta investigación ofrece una imagen completa de los innumerables beneficios y desafíos de la IA para las empresas. Al arrojar luz sobre los obstáculos dominantes para la integración efectiva de la IA, esperamos ayudar a las empresas a identificar las tácticas correctas y facilitar una mayor adopción de la IA“, dijo Krishna Sudheendra, Chief Executive Officer, UST.

