Niña de 10 años descubre huellas de dinosaurio en la playa 

Tegan, de 10 años, y su familia se encontraban disfrutando de unas vacaciones cuando la menor encontró una serie de huellas de dinosaurio que se estima tienen alrededor de 200 millones de años. El hallazgo, de acuerdo con información oficial, se dio mientras la menor exploraba la costa rocosa cerca de Penarth, en el sur de Gales.



La madre de la menor, Claire, indicó que su hija encontró depresiones grandes muy similares en la piedra, lo que despertó su curiosidad. Ante la sospecha de que se tratara de huellas prehistóricas, Claire tomó fotografías de las mismas y envió un correo electrónico al Museo Nacional de Gales para solicitar la opinión de los expertos.



Un grupo de paleontólogos se dirigió al lugar y efectivamente confirmaron que dichas huellas pertenecían a pisadas de dinosaurios.



De acuerdo con BBC, las huellas miden aproximadamente 75 cm de distancia entre sí, lo que apunta a un herbívoro del periodo Tiránico tardío.



Cindy Howells, una conservadora paleontóloga del Museo Nacional de Gales, indicó al medio antes señalado que estas huellas probablemente pertenecen a una camelotia, un tipo de dinosaurio herbívoro grande con cuello y cola largos que caminaba tanto sobre dos como en cuatro patas.



Esta no es la primera vez que se encuentran pisadas de dinosaurios en Gales (en 2021 la niña Lily Wilder de cuatro años encontró una huella de dinosaurio en una playa cerca), pero tal vez sí es una de las primeras veces que se sabe de la existencia de pisadas tan grandes, que según los especialistas, debieron pertenecer a un dinosaurio del tipo “sauropodomorpha” que vivió hace aproximadamente 200 millones de años.



Howells también indicó que las huellas “muestran un patrón consistente de un pie izquierdo seguido de un pie derecho, lo que refuerza la idea de que se trata de un rastro de un dinosaurio en movimiento”.



A este hallazgo se suma el que se encontró en Brasil en mayo pasado, donde después de unas intensas lluvias en Río Grande do Sul, salió a flote el esqueleto casi completo de un dinosaurio. Autoridades de São João do Polêsine informaron que los huesos descubiertos por el equipo de la Universidad Federal de Santa María se encontraron junto a un embalse.



Los restos de este dinosaurio, que hasta el momento no se sabe si pertenecen a una especia conocida o si se trata de una nueva especie, tiene una longitud de 2.5 metros y data de hace 233 millones de años aproximadamente.

