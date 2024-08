Rector electoral de Venezuela denuncia irregularidades que afectaron veracidad del resultado

El rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Juan Carlos Delpino expresó esta mañana sus inquietudes sobre lo vivido durante el proceso electoral del 28 de julio, y cuestionó el resultado que dio como ganador a Nicolás Maduro.

A través de un comunicado en su cuenta de X, Delpino destacó que no cuenta con evidencia que respalde los resultados de las elecciones del 28 de julio, ya que no participó en la sala de totalización. Afirmó que decisión de no asistir a la proclamación de los resultados se basó en la falta de pruebas y su desacuerdo con el proceso electoral.

El rector agregó que, aunque el proceso electoral comenzó con pocas incidencias, surgieron graves problemas tras el cierre de las mesas de votación. Afirmó que se produjeron violaciones de normas y reglamentos esenciales, incluyendo el desalojo de testigos de la oposición.

Delpino también cuestionó la falta de transparencia en la transmisión de resultados y la demora en la emisión del primer boletín, que se redujo a un 58% de efectividad. Abordó también la falta de publicaciones oportunas de los resultados mesa por mesa y la suspensión de auditorías cruciales.

El rector resaltó la necesidad de una revisión exhaustiva del proceso electoral por parte de veedores internacionales y técnicos electorales.

En el tramo final de su comunicado, mencionó su ausencia en la convocatoria relacionada con el recurso interpuesto ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y dio sus argumentos de por qué no fue.

“No asistí a la misma, ya que considero que la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial”, sentenció.

