Chileno Claudio Bravo se retira del fútbol a los 41 años

Este martes el guardameta chileno Claudio Bravo anunció a través de sus redes sociales que se retira del fútbol a sus 41 años. Siendo la Copa América 2024 que disputó con su selección el último gran torneo del experimentado arquero.

Bravo fue el capitán y pieza clave de aquella generación dorada que llevó a Chile a conseguir dos Copa América de manera consecutiva (2015, 2016). Además se mantuvo en la élite del fútbol europeo por más de 15 años, siendo su último club el Betis de España.

“Voy a dejar el fútbol profesional, creo que he tomado una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano“, inició su comunicado Claudio en un video posteado en sus redes sociales.

Claudio Bravo ganó las ediciones de 2015 y 2016 de Copa América. Crédito: AP

“Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida, es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y otra etapa también familiar que seguramente también será igual de exitosa que esta que nos logró brindar grandes satisfacciones en todos los sentidos”, siguió el histórico guardameta chileno.

Bravo aprovechó para agradecer a todas las personas que lo rodearon y apoyaron durante más de 20 años de carrera como futbolista profesional.

“Agradecer a todos los hinchas que a lo largo del mundo han estado apoyándome, brindándome cariño, respeto y también admiración. También me encantaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor de lo que ha significado mi carrera durante más de 23 años ligado al fútbol profesional que son mis padres, mis hermanos, mi esposa Carla, mis cuatro hijos Josefa, Maite, Mateo y Emma”, enfatizó.

El chileno también agradeció a todos los clubes en los que jugó a lo largo de su carrera. Desde Colo-Colo, equipo en el cual se formó, hasta el Bestis de España. Su último club como jugador profesional. Además recalcó todos los logros que tuvo con la selección chilena.

“Agradecer a Colo-Colo, a la Real Sociedad, al Fútbol Club Barcelona, al Manchester City, agradecer también al Real Betis Balompié. A todos los compañeros que he podido tener a lo largo de toda mi carrera, a todos los técnicos, a todos los directivos, a todo el personal que me ha podido ayudar en todos los momentos, sobre todo no tan buenos dentro del fútbol”.

“Me gustaría también cerrar un ciclo dentro de la selección nacional. Me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo”, cerró Bravo.

