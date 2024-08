McCafé At Home y Lunay lanzan el sorteo exclusivo “Cafecito con Lunay” para los fans

En una colaboración que enfatiza compromiso de McCafé At Home de combinar música excepcional con una deliciosa experiencia de café de calidad, junto a la estrella puertorriqueña del reggaetón Lunay, anunció nuevo sorteo para los fans.

Se trata del “2024 McCafé At Home x Lunay Social Sweepstakes”, que incluye un Cafecito con Lunay VIP Backstage Fan Experience, diseñado para energizar a los fans y amantes del café por igual.

Christine van den Broeck, Directora Senior de McCafé At Home, dijo que están muy emocionados de colaborar nuevamente con Lunay con este sorteo especial. “Trabajar con él nos permite infundir su creatividad con el delicioso sabor del café McCafé At Home. Esta iniciativa no solo celebra los próximos lanzamientos musicales de Lunay, sino que también ofrece a los fans una forma memorable de conectarse con él”, dijo.

El sorteo se hace en medio de los preparativos de Lunay para presentar nueva música a finales de este año. Para la ocasión, él y McCafé At Home invitarán a los fans a participar en el sorteo para tener la oportunidad de ganar una experiencia inolvidable con él antes de su presentación el 26 de septiembre en LIV Miami.

Cómo participar en el sorteo

Las bases del sorteo se dieron a conocer a través de un comunicado en el cual indican que se realizará desde el 26 de agosto hasta el 3 de septiembre.

La dinámica consiste en que los fans participen para ganar una experiencia VIP exclusiva siguiendo a Lunay en Instagram, dando ‘me gusta’ a su publicación del sorteo de McCafé® At Home.

También deben etiquetar a un amigo en los comentarios con el hashtag #CafecitoConLunaySweepstakes.

Con el sorteo seleccionarán a ganador y su acompañante, le garantizan alojamiento y transporte de ida y vuelta, dos pases VIP Backstage para una sesión privada de prueba de sonido por la mañana, un cafecito a solas con Lunay, y dos entradas para su presentación en LIV Nightclub Miami en la noche.

Para conocer todos los detalles y restricciones, visite http://www.kdppromotions.com/CafecitoConLunay.

No es la primera vez que Lunay colabora con McCafé. “Esta es mi segunda vez colaborando con McCafé At Home y es una combinación perfecta porque el café no es solo una bebida para mí, es un estilo de vida, un catalizador creativo. Cuando quiero empezar el día con buenas vibraciones y estar en la zona, necesito el gran sabor confiable de las cápsulas McCafé K-Cup para alimentar mi creatividad”, dijo.

McCafé At Home ofrece una gama de sabores audaces como el café Premium Roast 100% arábica, Horchata Latte y el nuevo Dulce de Leche Latte en las cápsulas K-Cup.

