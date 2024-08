Puerto Rico: Autoridades cumplen con línea de tiempo en proceso de descentralización del Departamento de Educación

Nueva York – La primera LEA o agencia educativa local en Ponce como parte del modelo de descentralización propuesto para el Departamento de Educación en Puerto Rico (DEPR) arrancó este mes como estaba pautado, pero sin todas sus facultades.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, aseguró en entrevista con El Diario que las autoridades estatales en coordinación con las federales están cumpliendo con la línea de tiempo establecida como parte de los procesos para otorgar mayor autonomía fiscal y administrativa.

“No podemos decir que está atrasado el proceso. De acuerdo con la línea de tiempo que se discutió en la mesa entiendo que está cumpliéndose…La Asociación de Maestros trabajó en esa línea de tiempo y entendemos que, como estaba programado, así es que se están dando los acontecimientos”, declaró Bonilla, quien forma parte del Comité Ejecutivo de IDEAR (Iniciativa de Descentralización del Sistema de Educación en Puerto Rico).

“El que crea que este proceso se va a dar tan rápido como en tres meses, no. Es cambiar un paradigma de toda una vida y adiestrar a ese personal de que ya no se va a depender de Educación (Departamento), de la centralización, de la burocracia, y entonces formar ese CAL (Consejo Asesor Local) regional que atienda a todos los municipios que componen la región”, añadió Bonilla, quien dijo que los trámites se tienen que hacer con cuidado y minuciosamente para que funcionen a cabalidad.

El Diario: “Pero, cuando se mencionó la fecha del 6 de agosto, ¿se estaba refiriendo simplemente a la apertura (de esa región)?”

Bonilla: “De acuerdo con la línea de tiempo que fue consultada con nosotros que representamos a los compañeros maestros era para que cada maestro que perteneciera a un consejo escolar y quisieran participar en esa elección (de los miembros del CAL o Concejo Asesor Local) tuvieran la oportunidad, ya que comenzaban las clases”.

El Diario: “Yo tengo la duda porque es que se planteó esto de la región de Ponce como si ya tuviera que estar completada o lista para operar para el 6 de agosto. Pero, lo que estoy escuchando de usted es que empezaron el proceso, pero no lo han completado…”.

Bonilla: “Exactamente, todavía no han completado ese proceso. Se escogió la región de Ponce porque tenía unos avances. Ya en el área de asesoramiento legal, Ponce tiene asesores legales que se necesitan para completar una región en transición; ya tenían los compradores y unos elementos muy importantes que por eso fue que se escogió Ponce”.

Proceso de implementación

El líder de la asociación, representante exclusivo del magisterio en Puerto rico, detalló que, al momento, se encuentran en la segunda etapa de los procesos para descentralizar el Departamento que es la de implementación de la primera región en transición en Ponce.

¿Qué es IDEAR?

IDEAR inició el 22 de mayo del 2023 mediante la firma de la Orden Ejecutiva OE-2023-014 por parte del gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Educaci federal Miguel Cardona, quien hoy llega a la isla para una visita oficial.

La transformación del sistema público se hará mediante la creación de las llamadas LEA o Agencia Local Educativa con las Oficinas Regionales Educativas (ORE) bajo un modelo que otorgaría mayor autonomía y poder decisional a nivel de distrito.

Según los cinco pilares de la transformación, “entre el 2023 y el 2024 se desarrollarían tres programas pilotos en grupos de 20 – 25 escuelas representativas de la diversidad del sistema educativo”.

Parte central de los cambios en el organigrama es lograr que las autoridades a nivel regional manejen de manera más independiente los fondos federales para que los materiales lleguen más rápido a los salones de clases.

También se busca despolitizar o eliminar la influencia político partidista en la toma de decisiones desde la oficina central de Educación y lograr mayor participación de la comunidad escolar en general.

Tras el despegue de la región de Ponce este mes, la expectativa es que en los próximos cuatro años se amplié la cantidad de regiones educativas en las que se dividirá el Departamento.

Lupa a selección de los miembros del CAL

El presidente de la AMPR indicó que le están prestando particular atención a la manera en que se seleccionan los miembros del CAL.

“Ellos tienen que completar el personal que va a formar parte (del CAL) en todas las áreas, fiscal, de mantenimiento, currículum, y entendemos que ya se está haciendo y se está identificando en la región ese personal para que el CAL tenga las herramientas para funcionar en este proceso de descentralización”, expuso el entrevistado.

Se suponía que el miércoles 21 de agosto cerrara el proceso de convocatoria.

En un comunicado el martes de la semana pasada, el director de IDEAR, Roger J. Iglesias, catalogó de exitoso el proceso para escoger al superintendente e integrantes del CAL en Ponce.

“Estamos más que contentos con la respuesta a nuestro llamado para la selección del nuevo superintendente y los integrantes del CAL para la Región Educativa de Ponce. Hasta el momento, contamos con 20 aspirantes para superintendente y sobre 70 aspirantes para las diferentes posiciones que componen el CAL”, especificó Iglesias.

Bonilla estimó que, tras la selección del equipo, no será hasta noviembre y diciembre cuando ya todos los elementos de la LEA estarían corriendo de acuerdo con el reglamento, y se pueda ver el inicio de una descentralización total de esa región.

La participación ciudadana

Sin embargo, el encargado de la Asociación dijo estar preocupado por la falta de participación de la comunidad en el proceso que está ocurriendo o de implementación.

“En cuanto a la implementación, nosotros le informamos al programa IDEAR que necesitamos ver más participación ciudadana. En la primer etapa, la hubo…donde se consultó a padres, comunidad, grupos de maestros. Ya en la implementación fue que cambió, y nosotros alertamos y levantamos bandera sobre la participación ciudadana, y que todo el poder todavía iba a ser por la secretaria…Y quiero dejar claro, la Asociación de Maestros de Puerto Rico como representante exclusivo (del magisterio) no se ha levantado de la mesa porque queremos ver los procesos”, estipuló.

La politización en el Departamento de Educación

“Algunos plantearían, ‘pero qué más se necesita saber si vemos todos estos expertos y académicos (que renunciaron a IDEAR) que están alegando precisamente eso’, y aparte de esto llevamos años con esta realidad que todo el mundo la conoce. O sea, esto no es algo nuevo. El tema de la politización en el Departamento de Educación se está hablando desde hace ya décadas. ¿Realmente hasta cuándo ustedes esperarían para que se vean efectos o resultados de esta transición o cambio?”, planteó El Diario.

“En un mes o dos meses si nosotros vemos que los procesos no se están dando…Nosotros le exigimos tener representantes de la Asociación de Maestros en los salones de votación para ver que se dé ese proceso transparente (de los integrantes del CAL). Y en el proceso en que esté en funcionamiento el CAL que entendamos que no hay participación y respeto a las decisiones que se toman, que no sea un CAL de sello de goma; si nosotros vemos que no hay transparencia y que el CAL no es funcional y solamente sigue las directrices del Departamento, ahí nos vamos a levantar y decir, no”, sostuvo.

Un informe del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicado el mes pasado alertó de la supuesta influencia de miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la región educativa de Ponce. El reportaje menciona que el superintendente interino de la región, Andrés Ausúa Pagán, fue candidato a la alcaldía de Peñuelas por ese partido en 2004 y cuatro años después formó parte de la asamblea legislativa de ese municipio. En respuesta a lo anterior, Iglesias indicó desconocer sobre los vínculos de Ausúa Pagán con el PNP. Además, aseguró que el nuevo superintendente será escogido por la comunidad escolar.

Por otro lado, una demanda presentada por seis directores escolares en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan alega irregularidades en los procesos de reclutamiento para las convocatorias de IDEAR.

Según los querellantes, “el único elemento común de todos los demandantes que fueron rechazados por el Departamento es que no eran afiliados al Partido Nuevo Progresista o eran simpatizantes de un sector del Partido Nuevo Progresista distinto al de la Secretaria (Yanira) Raíces y el Gobernador de Puerto Rico”.

Nitza M. Sánchez Cartagena, una de las demandantes, manifestó al medio de noticias que, luego de ser entrevistada por el comité evaluador, Educación tardó dos semanas en darle una respuesta negativa y que la misma no especificaba las razones de la decisión.

Sobre este particular, Bonilla dijo: “Si van con una pruebas contundentes es válido que ellos defiendan sus derechos. Si vieron a bien demandar, nosotros no representamos a los directores porque ellos ya son patronos, pero cada persona tiene el derecho de defenderse y hacer cualquier acto legal si entiende que se violaron sus derechos”.

Continuó: “La Asociación de Maestros siempre ha estado en contra de que se utilice el Departamento de Educación con un ambiente politizado, y estamos muy pendientes de que los procesos sean transparentes y que no vengan a ocupar puestos en el Departamento personas que están vinculadas a cualquier partido político. Nosotros entendemos que el Departamento no puede ser la maquinaria de los partidos políticos. Ahí tienen que estar los seres humanos preparados para trabajar en beneficio de la educación pública de nuestro país, y que no vengan los amiguitos del alma a satisfacerse con contratos. Estamos muy pendientes de ello”.

En abril pasado, nueve miembros de las mesas de implementación del proyecto IDEAR, procedentes de la academia y el tercer sector, renunciaron a las posiciones por entender que la centralización y la politización en el Departamento seguían siendo parte central de los procesos. En julio, renunció la educadora Ana María García Blanco bajo el argumento de que se habían desvirtuado los procesos, y cada vez era menor la participación de la comunidad escolar y sectores independientes.

El reglamento aprobado en la Legislatura

Otro asunto en controversia es el reglamento aprobado a poco para el cierre de la última sesión legislativa, documento que, entre otras cosas, establece las facultades y deberes de las ORE.

Se supone que el texto sirva como base para que posteriormente se desarrolle una regulación más específica.

Pero, uno de los principales problemas del reglamento es que continúa dejando en manos de la secretaria o secretario la toma de decisiones sobre las ORE y su composición.

Sin embargo, para Bonilla, más que el reglamento todavía es más importante la Ley 85 de 2018 o “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”.

El estatuto se aprobó con la intención de fijar la nueva política pública del gobierno de Puerto Rico en el área de educación. Entre otras cosas, dispone para delegar mayores facultades y responsabilidades a los superintendentes regionales y directores para atender los asuntos académicos y administrativos y evaluar sus ejecutorias mediante la rendición de cuentas constante; además de reconocer y brindarle mayor participación al tercer sector para que tenga una colaboración directa y activa en el proceso de enseñanza con el Departamento.

La AMPR ha pedido enmiendas a esa ley para hacer más efectivo el proceso de descentralización.

“Ya nosotros nos estamos preparando y se lo vamos a mencionar al equipo de Educación federal y a los legisladores, que miren la Ley 85, porque la ley es la que le da las garras al secretario de turno a todavía tener esa obligación de nombrar. Así que si esa ley se enmienda va a ayudar muy bien al proceso de descentralización, y que todavía la figura del secretario o secretaria tenga ese poder que nosotros entendemos que es lo que ata para que no se descentralicen algunos poderes”, anticipó.

Bonilla explicó que, aunque el reglamento faculta a la secretaria para designar superintendentes, es importante revisar la ley ya que este documento va por encima del otro.

Secretario de Educación de EE.UU., Miguel Cardona, en Puerto Rico esta semana

Sobre la intervención de las autoridades federales en el proceso, y en específico del secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, Bonilla se expresó satisfecho.

“Hemos tenido una comunicación muy efectiva con el secretario de Educación federal. Verdaderamente, él está muy atento a que este proceso se dé. Me acuerdo que hace dos años nos visitó, identificamos unos maestros de toda la isla…y fue una conversación muy amena y productiva con ellos. Y ellos lo que le señalaron a él fue la falta de materiales que no le llegaban a la escuela porque no tenían un presupuesto con el que ellos pudieran identificar las necesidades de cada comunidad”, reconoció.

Precisamente, este martes Cardona llega a la isla para participar en la primera Cumbre de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR).

“El secretario Cardona destacará las prioridades educativas de la isla durante su discurso y se reunirá con miembros de la comunidad, las partes interesadas de la comunidad escolar y líderes locales”, lee un comunicado de la agencia federal enviado a El Diario.

El evento en el marco del nombramiento de la ORE en Ponce como la primera agencia local educativa inicia a las 10 a.m. en el Complejo Ferial Juan H. Cintrón del referido municipio sureño.

“El secretario también participará en conversaciones con miembros de la comunidad y destacará el compromiso del Departamento de garantizar que las escuelas de Puerto Rico respondan mejor a las necesidades de los estudiantes, las familias y las comunidades escolares. Con ese fin, visitará el centro comunitario de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico donde pronunciará un discurso”, detalla el comunicado.

Previo a este viaje, Cardona visitó la isla en junio para darle seguimiento a los trámites para la operación de la primera LEA.

Poco antes de su llegada, el secretario le envío una carta a Raíces en la que detallaba asuntos que requerían atención inmediata como la presentación del reglamento del DEPR según dispuesto en la Ley 85. Otro punto importante que señaló fue la selección de un superintendente regional, a través del proceso de gobernanza recientemente establecido, para dirigir la región finalmente designada como la primera LEA. También mencionó la contratación de puestos clave de personal tanto a nivel de la SEA como regional y la asignación de recursos adecuados para dotar con personal permanente a la oficina de IDEAR.

