Tesorero de campaña de Jenniffer González tuvo que pedir cancelación de contrato con Departamento de Educación tras críticas

Nueva York – Oriol Campos Hernández, tesorero de la campaña a la gobernación de la candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, pidió cancelar el contrato de $37,500 mensuales para asesoría en el Departamento de Educación (DE) en Puerto Rico luego del revuelo público causado.

Al día siguiente de que trascendieran reportes de que Campos Hernández había acordado continuar brindando servicios a la agencia a través de su compañía OC Strategics Advisors LLC, se rescindió del contrato.

El medio Noticel reportó el lunes que el DE extendió un contrato de hasta $225,000 por seis meses o $37,500 mensuales a OC Strategics Advisors LLC (OC), firma de consultoría del licenciado.

El contrato fue firmado el 3 de julio, un mes después de que la aún comisionada residente le ganara en primarias al gobernador Pedro Pierluisi.

El registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico al que hace referencia el reporte señala que el de Campos Hernández es el más cuantioso otorgado para consultoría legal en este año fiscal que comenzó el 1 de julio. Debido a que es periodo electoral, el mismo no puede extenderse más del 31 de diciembre.

El contrato fue aprobado luego de que OC presentara una propuesta de servicios legales para el área de Infraestructura con el fin de reducir la acumulación de proyectos de reconstrucción atrasados en escuelas y adelantar las reparaciones.

Por medio de declaraciones escritas este martes, Campos Hernández defendió la legalidad del contrato.

“Mi propuesta fue evaluada y aceptada en cumplimiento con todo el rigor de la ley y los reglamentos aplicables. Tanto este servidor, como todos los profesionales que laboran en mi bufete, tenemos la capacidad y la experiencia necesaria para realizar las tareas legales y administrativas requeridas y necesarias para que los trabajos de reparación de escuelas que se han encontrado estancados se agilicen. Las tarifas por hora trabajada son las recomendadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico basado en los años de experiencia”, señaló el tesorero del Comité Jenniffer González Colón Inc.

Campos Hernández argumentó que, para que no lo desacreditaran, decidió abstenerse de continuar con el contrato.

“Aunque la necesidad de servicios aún persiste, y se requiere que los servicios se brinden, no voy a permitir que se mancille mi reputación, mi intachable trayectoria profesional, y la de mis colegas, tanto en el sector público como privado. Es por esto que le he cursado una comunicación al Departamento de Educación, informándole que la corporación no estará disponible para continuar ofreciendo los servicios contratados y que doy por terminado el contrato firmado conforme al procedimiento establecido en el contrato”, añadió el también director político estatal del partido según designado el 8 de julio.

La adjudicación del contrato a menos de 80 días para las elecciones generales provocó un sinnúmero de críticas, incluyendo la de líderes del PNP como el senador Thomás Rivera Schatz.

“Más allá de la legalidad, ¿hubo consideraciones derivadas de la prudencia y la ética PERSONAL de los contratistas y los contratantes previo a la contratación? A MI NO ME PARECE, ojalá me equivoque”, argumentó el legislador a través de su cuenta de Facebook.

“No me vengan con la argumentación legal. ¡El cumplimiento de la ley ha permitido tantos desvaríos, injusticias y graves errores! Quiero la explicación que surge de la prudencia, la razonabilidad, una que justifique la NECESIDAD o URGENCIA de esa contratación a tres meses de las elecciones generales”, añadió Rivera Schatz.

De paso, emplazó a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, y a la de la gobernación, Noelia García a que respondan a estas interrogantes.

“Su silencio vale como respuesta. Yo lo interpretaré como que la contratación no era necesaria y mucho menos urgente”, puntualizó el político.

Raíces Vega declaró, en entrevista con la emisora radial Magic, que se requiere consultoría para el área de infraestructura, y que acorde con esa necesidad, se evaluó el resumé de Campos Hernández.

“Nosotros vemos y tenemos la necesidad de un abogado en el área de infraestructura… Hubo una convocatoria. Hubo evaluación de resumé. Todavía en muchas de las áreas hay disponibilidad y más en el área de infraestructura que es un área bien compleja”, planteó.

Por su parte, Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), representante exclusivo del magisterio, consideró que no fue prudente adjudicar un contrato como el mencionado en plena temporada de elecciones.

“Se debe de repensar las acciones que uno toma. Se debe ser muy prudente. Yo entiendo que, si estamos en pleno año electoral, acciones como esta tienen que pensarse bien…Ya nosotros y el pueblo ha despertado en que no se puede estar politizando ninguna de las agencias, y cae muy mal en el pensar de todos los que habitamos esta isla, y lo tienen que saber, lo tienen que saber”, planteó a El Diario.

Bonilla además catalogó como correcta la decisión de Campos Hernández de pedir la cancelación del contrato.

“Y, ¿por qué tuvo que renunciar?, porque la presión de afuera, de la gente, fue tan fuerte que entendió y fue justo al decir, ‘pues, mira, me voy, antes de que pudiera afectar mi vida privada’. Pero son actos que debe pensar cualquier secretario de cualquier institución en nombrar porque ha trabajando en cualquier campaña que sea parte de su equipo de trabajo”, agregó.

