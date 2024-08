Turista acuchillada en aeropuerto Newark del área Nueva York-NJ; detenido acababa de salir de prisión

Un viaje a una boda resultó traumático para Melissa Mauldin, visitante de Carolina del Norte que fue atacada “al azar” por un hombre recién salido de prisión que la apuñaló en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ).

La víctima de 36 años se disponía el domingo a tomar su vuelo de regreso a casa tras acudir a un boda en Hoboken cuando el sospechoso Xiong Jin (54) se le acercó por detrás, la rodeó y la apuñaló en la cara en el Terminal A, a pesar de las altas medidas de seguridad en el aeropuerto.

El cuchillo causó graves daños en la cara de Mauldin, quien requirió 14 puntos de sutura para cerrar el corte abierto. Su pómulo y su nariz también resultaron fracturados. La policía portuaria arrestó a Jin en la escena. El sospechoso ha tenido varias detenciones desde 2009 por agresión y acababa de salir de la cárcel dos días antes del incidente. Esta vez fue acusado de agresión agravada y posesión ilegal de un arma.

Homeless repeat offender stabs North Carolina tourist across cheek at Newark Airport: cops https://t.co/zH8nlgjQ3r pic.twitter.com/sKKDLaDctk — New York Post (@nypost) August 27, 2024

“Tenía el cuchillo levantado en el aire”, dijo Mauldin en declaraciones a ABC News. La mujer, residente en las afueras de Charlotte, dijo que el ataque surgió de la nada: estaba dentro del terminal viendo jugar a un niño pequeño y de repente sintió un tremendo golpe en la cara. Cuando se dio vuelta, vio a un hombre parado frente a ella con un cuchillo ensangrentado. “Sentí la fuerza de su puño y la hoja del cuchillo era muy corta”.

“Nunca me he sentido segura. Y anoche le estaba diciendo a mi prometido Max que siento que me han quitado toda esa seguridad y que ni siquiera hice nada para merecerlo”, continuó Mauldin.

La policía de la Autoridad Portuaria arrestó inmediatamente a Jin mientras unos civiles se apresuraron a ayudar a Mauldin. El sospechoso “No estaba allí para tomar un vuelo, no tenía maletas, no tenía nada. Sólo estaba allí con la intención de lastimar a alguien”, afirmó la víctima.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Un reciente informe determinó que Newark Liberty es el “peor aeropuerto” del país, al acumular el mayor número de quejas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). United Airlines atiende aproximadamente al 63% de los pasajeros allí, lo que la convierte en el mayor inquilino de ese terminal, seguido por la empresa de carga FedEx Express.