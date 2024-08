Medallista olímpica supera el mercurio para meterse en tercera ronda del US Open

En un jornada azotada por temperaturas que llevaron el termómetro a cerca de 100 grados Fahrenheit en el complejo Billie Jean King, la medallista olímpica Qinwen Zheng se robó la pista del Grandstand para meterse a la tercera ronda del Abierto de EEUU, tras derrotar este miércoles a la joven promesa rusa Erika Andreeva en tres sets 6-7 (3-7), 6-1, 6-2.

Aunque cedió el primer parcial por una mejor ejecución de su rival en los puntos clave durante el tie break, Zheng no perdió la concentración ni el poder de su servicio, que fue un arma determinante de principio a fin en este partido que duró 2 horas con 28 minutos. La tenista china de 21 años convirtió 20 aces.

A pesar de que Andreeva, de 20 años, sacó por momentos a Zheng de su zona de confort con golpes fuertes y bolas cortas, nada pudo hacer ante la efectividad de la también finalista en el Abierto de Australia 2024.

“Empecé el partido un tanto lenta pero poco a poco fui mejorando y (posicionando) mi servicio. Me siento complacida de no haberme rendido y peleado hasta el final. Mi oponente claramente tuvo muchas oportunidades en el segundo parcial, pero también debo agradecer que el público me estaba animando”, dijo Zheng tras agregar que cuando perdió la primera manga se dijo a sí misma que no podía bajar la guardia pese a estar jugando en “un día tan caliente”. De hecho, durante el encuentro se aplicó la regla de 10 minutos de receso para que las tenistas pudieran refrescarse un poco.

¿Con sed de un Slam?

Al ser consultada sobre si tras ganar la medalla de oro olímpica en París ahora en el horizonte tiene como meta un título grande, dijo: “Los Juegos Olímpicos fueron una experiencia increíble, pero ahora estoy aquí en el US Open”.

“Ganar un Slam ha sido parte de mi meta desde que tengo 10 años. No tengo por qué presionarme más (de lo que ya hago). En este momento solo quiero disfrutar de Nueva York”, aseguró.

Zheng tendrá como siguiente rival a la alemana Jule Niemeier.