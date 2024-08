¿Microplásticos en el cerebro? Inquietante estudio en Estados Unidos enciende alarmas

Los seres humanos están tan expuestos a los microplásticos, así como a los productos químicos que son utilizados para fabricar este producto, que los fragmentos de menos de 5 mm de diámetro están llegando a lugares inimaginables.



Un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos por los Institutos Nacionales de Salud, pero que aún no ha sido revisado por pares, encontró que los 91 cerebros humanos analizados tenían una cantidad significativamente de micro y nanoplásticos.



The Guardian, quien tuvo una charla con el autor principal del estudio, Matthew Campen, toxicólogo y profesor de ciencias farmacéuticas en la Universidad de nuevo México, señaló que los pequeños fragmentos y las motas de plástico también se encuentran en pulmones humanos, placentas, órganos reproductores hígados, riñones, articulaciones de rodillas y codos, vasos sanguíneos y medula ósea.



“Ahora es imperativo declarar una emergencia global”, dijo Sedat Gündoğdu, quien estudia microplásticos en la Universidad de Cukurova en Turquía.

El hallazgo es “bastante alarmante”

Hasta el momento se desconocen los riesgos de los microplásticos en el cuerpo, sin embargo, estudios recientes están empezando a sugerir que podrían aumentar el riesgo de diversas afecciones, como el estrés oxidativo, que puede provocar daño celular e inflamación, así como enfermedades cardiovasculares.



Los investigadores también hallaron que 24 de las muestras de cerebro, recolectadas a inicios del 2024, contenían en promedio alrededor de 0,5 % de plástico en peso, lo que resulta realmente alarmante para Matthew Campen.



“Es bastante alarmante. Hay más plástico en nuestros cerebros de lo que jamás hubiera imaginado o aceptado”, dijo Campen al tiempo que recordó que durante un examen practicado en hígados, riñones y cerebros de cadáveres autopsias, se reveló que todos contenían microplásticos, pero los cerebros tenían 10 y hasta 20 veces más que los otros órganos.



Los estudios realizados en animales también han vinculado los microplásticos con problemas de fertilidad, diversos tipos de cáncer, alteraciones del sistema endocrino e inmunológico y deterioro del aprendizaje y la memoria.



“Se puede trazar una línea: va aumentando con el tiempo. Es coherente con lo que se observa en el entorno”, aseveró Campen.

Microplásticos en el revestimiento de membranas

El ser humano “está acostumbrado” a escuchar información sobre microplásticos en los cerebros de otras especies animales, por lo que no es del todo sorprendente que lo mismo pueda suceder con los humanos, señaló Almroth de la Universidad de Gotemburgo, quien no participó en el artículo, pero dejó en clara su posición al medio antes citado.



Matthew Campen dijo en el artículo desconocer “cuánto plástico más puede almacenar nuestro cerebro, sin que eso cause problemas”.



Comentario que va relacionado con el análisis de 12 muestras de cerebro de personas que murieron por demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, que refiere que sus cerebros contenían hasta 10 veces más plástico en peso que las muestras sanas.



Al estudio de Matthew Campen se suman otros como el que analizó a 45 pacientes sometidos a cirugía de cadera o rodilla en Beijin, China, que encontró microplásticos en el revestimiento membranas de cada articulación examinada.



O el del estudio publicado en mayo en la revista Toxicological Sciences que halló microplásticos en 23 testículos humanos y 47 perros estudiados, y se descubrió que las muestras de una persona tenía concentraciones casi tres veces mayor a la de los perros.



Pese a que la Administración de Alimentos y Medicamentos dice en un comunicado en su sitio web que “la evidencia científica actual no demuestra que los niveles de microplásticos o nanoplásticos detectados en los alimentos representen un riesgo para la salud humana”, los investigadores sugieren a la población en general tratar de reducir su exposición evitando el uso de plástico en la preparación de alimentos, especialmente al cocinarlos en microondas.



