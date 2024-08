No más cucarachas: descubierta la técnica más efectiva para evitarlas

Las cucarachas suelen provocar una sensación de repulsión entre quienes las ven correr en la calle y peor aún entre quienes las ven pasar en su hogar. Si bien las cucarachas no transmiten enfermedades de manera directa, como sí lo hacen los mosquitos o las garrapatas, es decir, no son vectores, sí pueden actuar como “transmisores mecánicos” de microorganismos patógenos de un lado a otro, sin dejar de lado que son los animales más resistentes del planeta.



Es comprensible que cuando alguien ve una cucaracha, busque de inmediato un repelente de insectos, pero según un estudio reciente publicado en el Journal of Economic Entomology, hay que pensar dos veces su uso porque en su mayoría son esporádicamente eficaces y pueden ser peligrosos para los humanos.



Pero la batalla por acabarlas podría estar en los trucos caseros. A decir del portal Cocina Fácil, el cloro sí erradica las cucarachas, solo basta con mezclar un chorrito del elemento químico en agua y limpiar con ella todas las superficies del hogar, especialmente el baño y la cocina.



Con esta misma mezcla se pueden hacer “trampas”. Para ello se necesita un recipiente poco profundo de agua con cloro y colocarlas en áreas donde se han visto las cucarachas.



El mismo medio también recomienda colocar en un atomizador la mezcla antes señalada y rociarla en los rincones de la casa donde se note la presencia de estos animales.



Cuando un hogar está infestado de cucarachas, lo mejor será utilizar productos como cebos.



De acuerdo con numerosos estudios, los cebos en gel son muy eficientes, al menos en el laboratorio, para controlar las cucarachas. Estos productos tienen la ventaja adicional de que, como actúan al ser consumidos, se introduce mucho menos pesticidas en la casa y se pueden colocar también en zonas muy específicas donde serían menos accesibles para los miembros de la familia.



Ante cualquier opción, es importante usar guantes e incluso mascarillas para evitar accidentes en la piel.

