Denuncian secuestro del abogado de María Corina Machado en Venezuela

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció el supuesto secuestro del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de lo que acusó al “régimen de Nicolás Maduro”. La esposa asegura que no tenía ninguna orden de captura, y además se lo llevaron personas que no se identificaron.

A través de la red social X, la exdiputada dijo que ha sido “secuestrado” su “amigo y compañero de causa”, en referencia al jurista, a quien describió como “un hombre justo, valiente, inteligente y generoso”, informó Deutsche Welle.

“Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por Venezuela entera. Seremos libres”, expresó.

Sujetos no identificados se llevaron al abogado

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) -formación que lidera Machado- señaló que “sujetos no identificados se llevaron a la fuerza” a Rocha, quien también fue testigo del bloque opositor ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las presidenciales del 28 de julio, anexó Deutsche Welle.

Asimismo, el partido exigió, en X, información sobre su paradero, así como su “inmediata liberación”.

La esposa de Rocha, Constanza Cipriani denunció el hecho a través de su red social X. “Mi esposo está desaparecido desde las 11 de la mañana. Mi esposo no es un delincuente es solo un ciudadano que anhela y lucha para que todos vivamos en libertad“, escribió.

Recientemente, el abogado manifestó que Nicolás Maduro “se resiste a aceptar lo que toda Venezuela sabe”, en referencia a la victoria que la PUD asegura que obtuvo su abanderado, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, según “el 83,5 % de las actas” que dice haber recogido a través de testigos y miembros de mesa, unos documentos que el Gobierno califica de “falsos”, compartió Deutsche Welle.

Régimen criminal

El sábado, Machado llamó a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro y a su “régimen criminal” de “la represión desatada” en el país, sobre todo tras los comicios.

🔵Nuevamente el régimen secuestra a miembros de este equipo‼️



Esta vez se trata del asesor legal y vocero de nuestro Comando, Perkins Rocha (@PerkinsRocha).



Según cifras oficiales, más de 2,400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, mientras que 25 personas fallecieron en hechos de violencia que el gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.

No tenía orden de captura

Durante una entrevista para el noticiero de la tarde NTN24, la señora Constanza Cipriani señaló que su esposo no tenía ninguna orden de aprensión. “No se absolutamente nada, el último contacto que tuve con él fue a las 11 de la mañana y luego me alertaron que lo habían apresado”.

“Esto es un secuestro, mi esposo no es un delincuente no hay una orden de captura. Voy rumbo a caracas para saber qué está sucediendo con mi esposo”, añadió. “No podemos permitir que el miedo nos calle”, puntualizó.

