Alessandra Villegas estaría pensando en casarse con Daniel Sarcos

Alessandra Villegas y Daniel Sarcos han sido una pareja emblemática en el mundo de la televisión, y su relación ha capturado la atención y el cariño del público desde sus inicios en 2011. A lo largo de estos años, han compartido momentos significativos de su vida personal, incluyendo la llegada de su hijo, Daniel Alejandro, lo que ha fortalecido aún más su vínculo.

“La verdad es que tenemos que echar el tiempo atrás. Una de las razones por los que no nos hemos casado es que él tiene tres divorcios y yo dos intentos (de boda). La razón número uno creo que es porque ambos traíamos en el tema demasiado equipaje, con todo esto del compromiso, de las relaciones con anillo y dijimos: ‘Probemos algo diferente’. Y hasta ahora nos ha funcionado”, comenzó diciendo en un video subido a su perfil de Instagram.

“Yo le he propuesto matrimonio a Daniel en varias ocasiones. Si con alguien me casaría, me casaría con él. Y yo sé que él conmigo también”, dijo en el video.

Los motivos que la venezolana mencionó sobre la falta de boda podrían ser diversos, algunos pueden incluir su enfoque en la familia, la vida profesional intensa o simplemente que están felices así. Sin embargo, el hecho de que estén considerando esta decisión muestra que están abiertos a la posibilidad de dar ese siguiente paso en su relación.

“Es un montón de plata. Yo prefiero hacer un viaje, comprar una propiedad o por lo menos (el pago) inicial para algo. No es que él va a casarse en cualquier fiestecita. Si han visto sus bodas anteriores, siempre han sido un show. Entonces yo creo que él quisiera una boda así. Él es más como que la novia y yo más el novio”, mencionó la pareja de Daniel Sarcos.

Alessandra utilizó su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores y plantear la cuestión de si deberían casarse o si sería mejor organizar una fiesta grande en lugar de una celebración más privada.

“Desde que nació el Churri, o sea nuestro hijo, lo hemos hablado más y más frecuentemente, como por seguridad, por el tema familia. Al final del día yo creo que la gente se casa porque las mujeres se quieren casar cuando son parejas. La mujer es la que dice ‘Quiero el anillo, te doy el deadline. Nos casamos o esto se acaba’. Y a Daniel sorpresivamente, también”, añadió.

Sigue leyendo:

· Daniel Sarcos compartió lo agradable que fue su regreso a Telemundo después de 6 años

· Daniel Sarcos a dos meses de su delicada operación retomó su vida en el gimnasio

· Daniel Sarcos anunció su esperado regreso a la televisión tras haber estado seis años ausente