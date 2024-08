Autoridades le prohíben a niño vender helado en calles de Massachusetts para una buena causa; logró recaudar más de lo esperado

En medio del caluroso verano de Norwood, Massachusetts, Danny Doherty, un niño de 12 años, decidió emprender una pequeña aventura que no solo cambiaría su verano, sino también la vida de muchas personas a su alrededor.

Con la idea de recaudar fondos para el equipo de hockey de su hermano, los Boston Bear Cubs, Danny comenzó a vender helado casero en un puesto improvisado en su vecindario. Sin embargo, lo que parecía una sencilla y divertida manera de ayudar, se convirtió en un asunto de gran envergadura cuando las autoridades de la ciudad intervinieron, ordenando el cierre del puesto por violar el Código de Alimentos de Massachusetts.

El inicio de una misión solidaria

Danny, aburrido durante sus vacaciones de verano, decidió que quería hacer algo significativo. Inspirado por su deseo de apoyar a su hermano, quien es autista y forma parte del equipo de hockey para discapacitados Boston Bear Cubs, comenzó a vender helado casero en su vecindario. Su idea era donar la mitad de las ganancias al equipo, una meta que su madre, Nancy Doherty, apoyó con entusiasmo.

Durante los primeros días, Danny vendió su helado de vainilla, chocolate rallado y nueces cremosas a unos 20 amigos, familiares y vecinos. Pero justo cuando su pequeño negocio comenzaba a ganar popularidad, la familia Doherty recibió una carta de la Junta de Salud de Norwood que los obligaba a cerrar el puesto. Según los funcionarios de la ciudad, el plan de Danny violaba las regulaciones del Código de Alimentos de Massachusetts, que prohíbe la venta de helado casero debido a preocupaciones de salud, como el riesgo de contaminación con listeria monocytogenes.

Una respuesta inesperada de la comunidad

La noticia del cierre del puesto de helados no solo sorprendió a la familia Doherty, sino que también indignó a muchos en la comunidad de Norwood. Danny y su madre, aunque decepcionados, decidieron no darse por vencidos. En lugar de vender el helado, Danny comenzó a regalarlo y aceptar donaciones para el equipo de hockey de su hermano. Este cambio en la estrategia resultó ser un éxito rotundo.

El primer día que Danny regaló el helado, logró recaudar $1,000 dólares en solo 10 minutos. A medida que la historia de Danny y su enfrentamiento con las autoridades locales se difundía, más personas y empresas de la comunidad se sumaron a la causa. Medios locales cubrieron la historia, lo que impulsó a decenas de negocios a organizar sus propias recaudaciones de fondos para los Boston Bear Cubs.

Uno de los eventos más destacados fue organizado por Furlong’s Candies, una tienda local que, junto con la estación de radio WWBX-FM, organizó una recaudación de fondos en su estacionamiento. Ese día, las filas para comprar helado se extendieron hasta la puerta, y se recaudaron $3,600.

Gracias a la perseverancia de Danny y al apoyo masivo de la comunidad, se lograron recaudar cerca de $20,000 para los Boston Bear Cubs, una cantidad que supera con creces los gastos anuales del equipo. Esta inyección de fondos no solo garantizará que el equipo tenga los recursos necesarios para operar durante muchos años, sino que también ha proporcionado una base financiera sólida para futuras generaciones de jugadores.

John Quill, director y entrenador de los Boston Bear Cubs, expresó su profunda gratitud hacia Danny y todos los que contribuyeron a la causa.

“La respuesta de la comunidad nos ha abrumado”, dijo Quill, mientras aceptaba un cheque de un grupo automovilístico en la casa de los Doherty. “Danny inspiró a mucha gente a hacer el bien, a ser amable y a ayudarnos”.

Para Danny, toda la experiencia fue abrumadora, especialmente cuando la atención se centró en él durante la recaudación de fondos en Furlong’s. “Había tanta gente y luego empezaron a corear mi nombre”, dijo. “No me gustó, así que salí corriendo. Toda la atención estaba sobre mí y no me gustó”.

