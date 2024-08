Controversia en Colombia: fans rechazan contratación del mexicano Efraín Juárez como DT del Atlético Nacional

El exfutbolista mexicano Efraín Juárez se encuentra envuelto en una fuerte controversia en Colombia. Nada más ser nombrado como nuevo entrenador del Atlético Nacional, una parte importante de los fans comenzaron a rechazar su fichaje.

Efraín Juárez, jugador de Vancouver Whitecaps, pasa junto a un anuncio de neumáticos para automóviles después de ser expulsado con tarjeta roja durante el segundo tiempo de un partido de fútbol de la MLS contra Seattle Sounders, el sábado 21 de julio de 2018, en Seattle. Los Sounders ganaron 2-0. (Foto AP/Ted S. Warren) Crédito: AP

El conjunto verdolaga es considerado como uno de los más grandes y relevantes de Colombia. La institución no reveló detalles del contrato ni la extensión del mismo, pero explicó que tras un proceso de análisis m, se tomó la decisión de contratar a Juárez.

“Luego de un proceso profesional y riguroso, donde evaluamos múltiples candidatos, siendo fieles a nuestra promesa de tomar decisiones institucionales, utilizando el mismo criterio con el cual conformamos nuestra plantilla profesional y pensando en el bienestar y largo plazo de nuestra institución, queremos anunciarles que hemos elegido al nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, Efraín Juárez Valdez”, informaron.

“Efraín reúne las características necesarias en el ámbito profesional y personal para sumarse a nuestra institución y estamos convencidos de que en equipo, lograremos los objetivos propuestos, de triunfos, buen fútbol y desarrollo de talento para seguir engrandeciendo la historia de Atlético Nacional”, añadieron.

Comunicado oficial – Atlético Nacional 📄🟢⚪️ pic.twitter.com/NHDA9J31wH — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 29, 2024

Rechazo y ataque en redes sociales

Juárez ha sido auxiliar del noruego Ronny Deila en el New York City de la MLS, Standard Lieja y del Club Brujas de Bélgica. No obstante, su incursión como director técnico de Atlético Nacional no ha sentado bien.

En redes sociales los fans se han despachado con duros mensajes hacia el mexicano y la directiva de la institución colombiana. “¿Qué ha ganado (Juárez) para que ustedes digan que reúne las características profesionales?”; “¿Cómo midieron esas características si el hombre nunca ha sido técnico en propiedad?”.

“Hoy traen al Chompiras, sin experiencia”, se alcanza a leer en algunos de los comentarios, en donde incluso también lo comparan con el Botija, ambos, populares personajes creados por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’.

“Parece el utilero”, “es una vergüenza tener a un mexicano de líder”, fueron otros de los comentarios que se leyeron en redes sociales, también señalaron que Efraín Juárez es el ejemplo de “lo que pasa cuando pides a un DT en Temu”.

Efraín Juárez

Efraín Juárez es conocido por su trayectoria como lateral derecho. Inició su carrera en las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM y destacó en el Mundial Sub-17 de Perú 2005, donde México se coronó campeón. Su desempeño lo llevó a jugar en Europa con equipos como el Celtic de Escocia y el Real Zaragoza de España.

Juárez también fue un habitual en la selección mexicana, participando en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Después de su paso por Europa, regresó a México para jugar en equipos como América y Monterrey y se retiró como futbolista profesional en 2019.

Sigue leyendo:

· ¡Otro ‘mexa’ a la MLS! Efraín Juárez llega al New York City

· Conmebol sancionó a 11 jugadores de la selección de Uruguay tras trifulca en Copa América

· Convocatoria de Javier Aguirre sorprende con algunos regresos