Olvidan adentro de autobús escolar a niña autista de 4 años en Texas con 98°F

Una niña con autismo que no habla fue abandonada adentro del autobús de su escuela durante siete horas, confirmaron sus padres, quienes mostraron su indignación al Distrito Escolar Independiente de Dallas, por no cuidar a los infantes y hasta poner en riesgo sus vidas.

Araiya Pruitt, de 4 años, estudia preescolar en la escuela primaria Clinton P. Russell en Dallas. El autobús que traslada a los menores, pasó por la pequeña alrededor de las 7:00 de la mañana, pero nadie se dio cuenta que ella seguía dentro del vehículo.

No pudo desabrochar su cinturón

“Ella es autista, no habla, no podía decir nada ni llamar la atención, tal vez esa sea una de las razones por las que la abandonaron”, dijo el padre de la niña a WFAA. “Probablemente, estuvo atada a su asiento todo el tiempo porque no puede desabrocharlo sola”.

A las 2:00 de la tarde, la madre de Araiya recibió una llamada del colegio en donde le decían que la niña no había asistido a la escuela, lo cual fue una mala sorpresa para ella. La niña había sido abandonada en la estación de autobuses en Lancaster con temperaturas de 98 grados Fahrenheit.

“Sin supervisión, sin aire acondicionado, sin agua ni comida”, dijo el señor Robert Pruitt a FOX 4 News. “Dependía de ellos. Les confié a mi hija y no cumplieron con su deber, estoy agradecido de tenerla todavía”.

Pasó entre 6 y 7 horas adentro del camión

Los padres de la menor la llevaron a un hospital para una revisión médica y descartar que tuviera un problema, después de pasar entre 6 y 7 horas sola sentada en el asiento del camión.

El Distrito Escolar Independiente de Dallas envió una declaración actualizada a FOX 4, en donde dijeron que para ellos lo más importante es la seguridad de los estudiantes.

“La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad. Estamos consternados por el incidente que involucró a una estudiante de preescolar que permaneció en un autobús ayer”, se lee en el comunicado

“Estamos agradecidos de que la estudiante se encuentre bien y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva. El Distrito Escolar Independiente de Dallas está comprometido con la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes”, añadieron.

“La gente va a la cárcel por mucho menos”

“Quiero decir que afuera hay 98 grados. La mayoría de las historias que escuchas son mucho más trágicas, sabes que no sobreviven“, compartió el padre de la niña a WFAA.

El señor Pruitt comentó al mismo noticiero que el Distrito Escolar le había informado que, tras una investigación, descubrieron al responsable de haber dejado a su hija en el vehículo y había sido despedido. Aunque esta noticia no es suficiente para la familia.

“La gente pierde su trabajo por mucho menos, va a la cárcel por mucho menos. Simplemente, decir que lo han despedido y que mi hija está traumatizada, y sufriendo no me brinda ningún consuelo”, afirmó al noticiero.

