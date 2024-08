Rodrigo Romeh reveló lo que le dijo Carlos Gómez al reencontrarse

Carlos Gómez y Rodrigo Romeh tuvieron un reencuentro bastante expectante durante su participación en la obra de Maripily Rivera, “La casa de Maripily: se vale to’“. Este evento marcó un momento significativo debido a su controversial pasado en “La casa de los famosos 4”, donde un incidente violento resultó en la expulsión del venezolano tras agredir al mexicano.

Durante su aparición en el programa “En casa con Telemundo”, Rodrigo fue cuestionado sobre cómo había vivido este reencuentro en el escenario. Aunque no se han detallado sus comentarios, se esperaba que abordara la tensión entre ambos participantes, así como la forma en que cada uno había manejado la situación desde aquel incidente.

El presentador Carlos Adyan le consultó: “¿Cómo fue ese reencuentro y qué hablaron? ¿Qué fue lo primero que se dijeron?”, y de una manera muy amable el coach le respondió: “Lo primero fue hablé con él y él se disculpó de frente. Yo le digo ‘yo ya te había disculpado desde antes’. Al final creo que todos se pueden equivocar, o sea somos seres humanos y al final son momentos que creo que no deben determinar todo. Fue algo honesto su disculpa y ya somos team perdón”.

La participación de Gómez en la obra parece indicar un deseo de avanzar y dejar atrás lo sucedido, lo cual podría reflejar un esfuerzo por parte de ambos para reconciliarse. La aceptación del público a su debut actoral probablemente dependerá en parte de su capacidad para superar el pasado violento y enfocarse en su carrera actual.

Maripily incluye a Carlos Gómez en su obra

“En esta obra he tenido a varios compañeros a los que he querido incluir en la obra dándole una oportunidad de reconectar con el público. Con todos tuve diferencias en la casa y con todos he podido alcanzar una amistad. El perdón no puede ser de palabra, sino que se tiene que acompañar de la acción. Carlos salió de la casa por un impulso como nos puede pasar a todos, es parte de la prueba que nos hace ese encierro. Ya pasó, lo superamos y aquí estamos”, reseñó ‘People en Español’.

Además, Rivera mencionó que: “Estamos emocionados de recibir a Carlos Gómez en Puerto Rico y reencontrarse con los demás compañeros. Su talento y carisma abonarán aún más este espectáculo que ha sido un sueño hecho realidad para mí”.

