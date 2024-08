Carlos Gómez se une al elenco de la obra de Maripily Rivera

La obra “La casa de Maripily: se vale to'”, dirigida por la carismática Maripily Rivera, sigue captando la atención del público, especialmente tras la reciente incorporación de Paulo Quevedo. Esta adición se produce tras la inesperada salida de Clovis Nienow, lo cual ha generado gran revuelo en el entorno del espectáculo.

Para las funciones programadas en Puerto Rico los días 24 y 25 de agosto, se ha confirmado que el entrenador personal Carlos Gómez también se unirá al elenco. El venezolano, conocido por su controversial participación en la cuarta temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), fue expulsado del reality show por un incidente de violencia, específicamente por un comportamiento inadecuado hacia su compañero Rodrigo Romeh, quien también será parte de la obra.

“En esta obra he tenido a varios compañeros a los que he querido incluir en la obra dándole una oportunidad de reconectar con el público. Con todos tuve diferencias en la casa y con todos he podido alcanzar una amistad. El perdón no puede ser de palabra, sino que se tiene que acompañar de la acción. Carlos salió de la casa por un impulso como nos puede pasar a todos, es parte de la prueba que nos hace ese encierro. Ya pasó, lo superamos y aquí estamos”, expresó la empresaria puertorriqueña en un comunicado, según reveló ‘People en Español’.

Este regreso al escenario marca un nuevo capítulo para ambos, quienes tendrán la oportunidad de reencontrarse tras la delicada situación que vivieron en el reality. La expectativa sobre este encuentro y la dinámica que se desarrollará entre ellos será sin duda un punto focal de interés para los seguidores de la obra.

“Estamos emocionados de recibir a Carlos Gómez en Puerto Rico y reencontrarse con los demás compañeros. Su talento y carisma abonarán aún más este espectáculo que ha sido un sueño hecho realidad para mí”, añadió Rivera.

Con el talento de Maripily y la mezcla de personalidades del elenco, la obra promete seguir siendo un fenómeno en el entretenimiento puertorriqueño, atrayendo tanto a fans del teatro como a aquellos que se mantienen al tanto de las controversias de la televisión.

