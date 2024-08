Emilio Lara es presentado como jugador del Necaxa

El futbolista Emilio Lara fue presentado este viernes por los Rayos de Necaxa como su nuevo refuerzo para el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX con el objetivo de reforzar la plantilla para poder luchar por el título de campeón del torneo.

Durante la conferencia de prensa de su presentación el jugador decidió hablar sobre los rumores que se difundieron por redes sociales sobre no querer firmar un contrato con el club, algo que desmintió completamente y se mostró bastante contento de unirse a sus filas.

“Rumores siempre habrá en todos lados, pero yo se los deje muy claro a mis compañeros el día de hoy, en ningún momento me negué a venir, a mi se me hace un equipo que propone que no le interesa quién está enfrente de ellos, siempre trato de dar lo mejor, la verdad que me siento muy identificado y al enterarme que había interés no la pensé y en ningún momento dudé y aquí estoy feliz de llegar”, indicó Lara.

El canterano de las Águilas del Club América también afirmó que no siente que su llegada al Necaxa se sienta como una revancha y aseguró que su único objetivo es poder impulsar al club a ser más competitivo y también a mejorar él como deportista para poder tener un mayor valor en el mercado internacional.

“Más que como una revancha, lo veo como una oportunidad de crecer , siento que fue una gra decisión venir a este club será un buen impuso para mi carrera, habría sido muy tonto de mi parte haber desaprovechado el interés”, concluyó Emilio Lara en sus declaraciones.

Lara llega a los Rayos en calidad de préstamo por un año con opción a compra en caso de sentirse cómodo dentro de su nuevo club; se espera que vea sus primeros minutos contra Santos Laguna este domingo en el partido correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2024.

