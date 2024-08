Luis Romo ya piensa en extender el complicado momento del Club América

El futbolista mexicano y jugador de la Máquina de Cruz Azul, Luis Romo, se mostró enfocado en poder conseguir una contundente victoria ante las Águilas del Club América en el partido correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la que esperan sumar tres puntos para mantenerse en la cima del campeonato y así poder lograr la clasificación a la Liguilla y posteriormente el título de campeón.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación el jugador destacó que el principal trabajo que deben realizar los miembros de la plantilla será el de poder mantener un importante ritmo competitivo en el terreno de juego y por ese motivo minimizó la salida de Uriel Antuna de la institución cementera; a pesar de esto reconoció que era una importante pieza dentro de los celestes.

De igual manera Romo recordó el juego por el título de campeón que disputaron las Águilas del América y Cruz Azul que se definió por un polémico penal que que se señaló por falta de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes.

“Es complicado darle vuelta a una Final que se decide de esa manera, pero el grupo ya lo asimiló bastante bien, se sabe lo que se tiene que hacer para ganar, competir al máximo y con una idea muy clara de juego y los factores externos no nos competen, esa Final se definió por un penal polémico. Lo importante es lo que hagamos dentro del campo de juego”, expresó.

“Miren que no perdí nunca acá, eh, el pasado siempre está ahí, ya pasa, si te enfocas en lo que hiciste antes es tu primer error. Hay que jugar el partido, vivirlo, disfrutarlo, estamos en buen momento donde más que a las estadísticas, apelar al buen momento y jugar al máximo. Tenemos las cualidades y capacidades para ganar. Estoy ilusionado porque es mi primer Clásico Joven en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el Estadio Azul, muchas ganas de vivirlo, siempre me tocó en pandemia, nunca me tocó vivirlo con gente, con lo que transmite la afición, enfocado en disfrutarlo mucho”, enfatizó.

Con respecto a la salida de Uriel Antuna, le deseó el mejor de los éxitos en su nueva etapa con los Tigres de la UANL y asegura que es un jugador que siempre tendrá las puertas abiertas en Cruz Azul.

“Era un jugador importante para Cruz Azul, creo que igual el estilo de juego que teníamos lo potenció mucho, desearle lo mejor, nos enteramos por ahí un día antes que había la posibilidad y luego se da rápido pero ya le dimos vuelta a la página, hablamos con él, se despidió bien del equipo y toca enfocarnos en lo nuestro. Creo que Martín tiene la suficiente experiencia y la idea de juego para adaptarse a no tenerlo más”, concluyó.

