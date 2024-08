Aleska Génesis roba mirada con outfit rojo de transparencias 

La venezolana Aleska Génesis compartió en su cuenta en Instagram una serie de fotografías en las que lució con un espectacular atuendo de color rojo.

Esta publicación la hizo la modelo para promocionar su perfume ‘Mala’, que describe como un aroma de amor y un impacto de fe.

Varios usuarios reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Mucho éxito, lo mereces”, “Felicidades, princesa”, “Love it”.

¿Por qué Aleska Génesis le dejó de hablar a Ariadna Gutiérrez?

En La Casa de los Famosos 4 pasó de todo y una de tantas cosas fueron las diferencias que surgieron entre Aleska Génesis y Ariadna Gutiérrez, quienes al comienzo de la competencia se les veía con una relación cercana.

En una entrevista con el programa En Casa con Telemundo, la modelo venezolana explicó cómo se sintió en el reality show y la razón por la que se distanció de la colombiana.

“Nunca fui hipócrita, pero al principio ella sí lo hizo conmigo porque yo la traté muy bien, en todo momento traté de ser agradable con ella, de ser amiga de ella, porque ella era amiga de mi hermana, de Michelle, pero ya no son amigas. Esa gente, cero”, comentó.

Explicó que cuando terminaron el programa, podrían arreglar sus diferencias, pero no ocurrió: “Yo pensé que lo que había pasado dentro de la casa quedaba allí, me he enterado de cosas, sigue diciéndome cosas por redes, queriéndole presentar amigas a Clovis, pero yo simplemente la ignoro”.

Afirmó que la actitud de Ariadna Gutiérrez es algo que impide que puedan retomar una amistad.

Aleska Génesis y Christian Estrada

En esta entrevista, la venezolana también habló del romance que tuvo con el mexicano dentro de La Casa de los Famosos 4, que aunque duró poco fue bastante controversial.

“Fue una ilusión que viví dentro de la casa y que de cierta manera quedó dentro de la casa, una vez salgo me doy de cuenta de quién yo realmente sentía cosas era por Clovis”, afirmó.

Aleska Génesis, de 33 años de edad, fue un personaje controversial dentro de la casa, debido a que tuvo distintas actitudes que causaron mucho revuelo. También sus peleas con Maripily Rivera pasaron a ser de lo más comentado de esta edición, en la que también dio detalles de sus relaciones con famosos como el reguetonero colombiano Nicky Jam.

También, hubo muchas críticas por parte del público boricua, debido a su rivalidad con Maripily, quien al final terminó siendo la ganadora de la temporada.

