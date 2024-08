Arath de la Torre le pone de nuevo los puntos claros a Ricardo Peralta

Arath de la Torre, presentador mexicano de televisión, enfrentó nuevamente a Ricardo Peralta luego de las diferencias que tuvieron porque el creador de contenido insinuó que era homofóbico.

En una conversación que tuvieron este viernes en el vestidor, el conductor de Hoy le reclamó a su compañero esta actitud.

El reclamo del mexicano fue mayor por un comentario que hizo Ricardo Peralta, en el que aseguraba que lo peor que le podía pasar a Arath era quedarse en la casa porque era una tortura para él porque no podía ver a su familia.

“Sabes cómo quedaste ante el país? No entendiste a tu novio verdad? Tu comunidad promueve el amor no el odio, así te quería agarrar, solo, sin hacer pedo de nadie, la gente te vió, mucho gusto, Arath de la Torre” 🙂‍↕️🫦 LO ARRASTRÓ #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/VojY74ia6o — nacho con O (@Michelsonfancl) August 31, 2024

“¿Sabes cómo quedaste ante el país? Como un hombre maquiavélico que lo que quiere es torturar a un hombre y a sus hijos para que no se vean, ¿no entendiste a tu novio cuando te vino a decir hazle caso a Arath? Tu comunidad promueve el amor, no el odio, qué triste y así te quería agarrar, solo, sin hacer pedo de nadie. La gente te vio ese día, mucho gusto, Arath de la Torre, un hombre que sostiene las cosas cuando las dice y no le tiene odio a nadie. Te deseo lo mejor, hermano”, afirmó.

Ricardo Peralta quedó con pocas respuestas ante esta confrontación.

El público de La Casa de los Famosos México reaccionó a este momento que se registró en la recta final del reality show de TelevisaUnivision.

Algunos mensajes que le dejaron fueron: “¡Arath no tuvo piedad! Su mensaje fue contundente y sin rodeos. Ricardo quedó completamente arrastrado ante el país. ¡Qué momento!”.

Otros escribieron: “Qué manera de Arath de arrastrarse al hipócrita ese. Se quedó mudo”, “Palabras realmente verdaderas dijo Arath, esto es necesario para esta generación”.

Este tipo de situaciones demuestran la actitud frontal que ha tenido el presentador, quien ha sido señalado, de manera errónea por Ricardo, pero debido a la forma en la que ha enfrentado esto, le ha derribado sus señalamientos y ha obtenido el apoyo del público.

