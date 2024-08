Edgar Berlanga carga contra el Canelo Álvarez por intentar competirle a la UFC

El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga decidió calentar una vez más el enfrentamiento que protagonizará el próximo 14 de septiembre contra el mexicano y múltiple campeón de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, luego de criticar su decisión de llevar a cabo esta cartelera el mismo día en el que se realizará el evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en la ciudad.

Estas declaraciones las realizó Berlanga durante una entrevista ofrecida para el programa Pound 4 Pound with Kamaru and Henr, donde consideró que el enorme ego del peleador azteca al no querer cambiar la fecha de su enfrentamiento a pesar de realizarse el mismo día en el que se llevará a cabo una cartelera organizada por la máxima compañía de las artes marciales mixtas del planeta; sostuvo que este hecho sólo afectará a ambas contiendas debido a que los amantes de los deportes de contacto tendrán que dividirse para poder ver estos enfrentamientos.

“No voy a mentir, hombre, le tengo mucho respeto a la UFC. Si yo estuviera en los zapatos de Canelo, habría dicho: “Oye, movamos la fecha… vamos a dejarle esa fecha a la UFC. Ellos están haciendo historia ese día”, enfatizó Berlanga en sus declaraciones.

“Canelo es un tipo con demasiado orgullo. Lo ves en su manera de enfrentarse a situaciones difíciles, como con Turki Al-Alshikh. Se siente como el hombre del dinero… Él es ese tipo”, agregó el peleador puertorriqueño que espera poder hacerse con los cinturones de campeón del Canelo Álvarez debido a que esa noche expondrá los tres títulos que ostenta por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Es importante resaltar que la cartelera de la UFC 306 se llevará a cabo en La Esfera de Las Vegas, sitio que recibirá por primera vez a un evento deportivo vinculado a los deportes de contacto; este hecho ya había ocurrido en el año 2023, cuando la UFC y el Canelo Álvarez protagonizaron un problema con las fechas y el escenario en el que pelearían.

