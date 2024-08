Andre Ward asegura que el Canelo no es la única cara del boxeo

El histórico boxeador y miembro del Salón de la Fama, Andre Ward, aseguró que el mexicano y múltiple campeón de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no es la única cara que representa al boxeo mundial en estos momentos como muchos consideran; afirmó que existen otros dos peleadores en la actualidad que también poseen un renombre importante por todo lo que han logrado en su carrera.

Estas declaraciones las realizó Ward durante una transmisión en su programa ‘Al The Smoke Fight’, donde consideró que el Canelo no debe ser considerado como el único gran peleador de la actualidad y nombró a Gervonta Davis como otra de las caras importantes del boxeo por el gran nivel competitivo que ha registrado a lo largo de los años en su carrera.

“Si tuviera que decir quién es hoy la cara del boxeo, creo que la cara del boxeo es un monstruo de dos cabezas en este momento. Creo que es Gervonta Davis, porque no se puede negar lo que ha hecho, no se puede negar lo que genera, y no se pueden negar sus buenas actuaciones. Y tampoco puedes negar lo que Canelo Álvarez ha hecho por mucho tiempo”, expresó.

Andre Ward, quien se consagró en su carrera profesional como campeón mundial súper mediano y semi pesado, también consideró que tanto Canelo Álvarez como Gervonta Davis tuvieron algo en común y es que supieron aprovechar el apoyo de dos leyendas del boxeo para poder impulsar sus carreras a lo que son actualmente y tener así una mejor visualización en todo el planeta.

“Creo que algo que ambos tuvieron en común es que Gervonta tuvo a Floyd Mayweather apoyándolo, y Mayweather le puso todo en bandeja de plata a Gervonta, y Gervonta aprovechó esa oportunidad y llegó hasta el otro nivel”, destacó.

“Y si ves la historia de Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya, Canelo Álvarez recibió todo en bandeja de plata de Óscar de la Hoya, que fue el mejor peleador del deporte en algún momento y el más grande peleador mexicano antes de la llegada de Canelo; y además, tuvo detrás el apoyo de un país que es rico en historia boxística. Hay que darle el crédito a ambos peleadores porque tomaron esa bandeja de plata e hicieron algo con ella. Muchos peleadores se equivocan cuando les dan esa oportunidad y la desaprovechan, pero ellos no hicieron eso”, concluyó.

