La NBA tantea una expansión a Europa

Sin duda una de las ligas deportivas más vistas del mundo es la NBA. Siendo además una de las que mejores ganacias maneja en Estados Unidos, es por eso que la prestigiosa competencia de baloncesto busca ampliar este margen y llegar a otras latitudes.

Para ello se espera que para 2026 la NBA pase a tener 32 equipos. Pues se habla de la expansión de dos franquicias, una en cada Conferencia, y que podrían estar en Seattle y Las Vegas.

Pero recientemente el comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la liga empieza a ver más allá de sus fronteras. Y estarían tanteando una expansión fuera de Estados Unidos, específicamente hacia Europa.

“Queremos asegurarnos de que tenemos el entendimiento suficiente sobre esta oportunidad. Nos tomaremos el tiempo necesario antes de movernos en cualquier iniciativa”, explicó Silver en una entrevista a AP sobre los acercamientos entre la NBA y FIBA para expandirse al viejo continente.

Adam Silver se encuentra comprometido desde hace años en modernizar la NBA. FOTO: Jeff Chiu/AP. Crédito: Jeff Chiu | AP

“No queremos dañar la columna vertebral de la infraestructura baloncestística que está asentada. Por otro lado, en términos de competiciones regionales de Europa, me da que pensar (aunque seguimos estudiándolo) que muchos de los inversores pierden cantidades significativas de dinero todos los años. Y aunque esto no va solo de dinero, muchas cosas que hacen que pierdas dinero sin verdadero sentido finalmente no terminan sobreviviendo”, analizó el comisionado.

Además aseguró que aunque no han tomado una decisión al respecto, hay una gran oportunidad de trabajar en conjunto con la FIBA para lograr que la NBA “cruce el charco” con una interesante expansión, aunque no se ha hablado de formatos o si las ligas dejarían de existir.

“No hemos tomado ninguna decisión. Continúo pensando que estamos ante una enorme oportunidad. No es que queramos transformar una liga entera en un corto periodo de tiempo. Pero creo que hay apetito entre nuestros propietarios en invertir un poco más en el baloncesto a nivel global. Dada la calidad del baloncesto aquí, en Europa, tendría sentido que intentemos hacer algo con ello”, enfatizó Silver.

