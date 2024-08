Hijo de LeBron James no podrá decirle “papá” en los Lakers

El Draft 2024 de la NBA dejó un movimiento que será histórico en la competición. Y es que padre e hijo jugarán por primera vez juntos en un mismo equipo, pues LeBron y Bronny formarán la dupla “James” esta temporada en Los Ángeles Lakers.

Sin embargo este junte, parece ser más allá de familiar profesional, pues “The King”, como suelen apodarle al cuatro veces ganador de la NBA, ha dejado las cosas claras con respecto al trato que tendrá con su hijo Bronny en los Lakers.

Una de las condiciones que impuso LeBron en el equipo, y que reveló durante una entrevista en el programa de HBO The Shop, es que Bronny no podrá referirse a la estrella de la NBA como “papá”. A pesar de estar acostumbrado a ello.

LeBron James y su hijo Bronny. Crédito: AP

“Ya definimos eso. Él no me puede llamar ‘papá’ dentro de las instalaciones de los Lakers”, dijo LeBron. Refutando que fuera del ámbito deportivo todo seguirá igual que antes. “Una vez que salgamos del entrenamiento y los partidos puedo volver a ser ‘papá’, en el camino de regreso, en casa, puedo ser ‘papá’”.

Además LeBron bromeó en la forma en la que su hijo Bronny podría llamarlo dentro de la cancha. Afirmando que incluso podría decirle “GOAT”, sobrenombre que adoptan los mejores jugadores de todos los tiempo en un deporte.

“Me puede llamar ’23’, me puede llamar Bron. O ya sabes, GOAT, si así lo desea”, explicó el astro de los Lakers. “Es fácil para mí porque todo el tiempo le he dicho Bronny, no es como que le dijera: ‘Hijo’. No podemos ir corriendo por la pista y que me diga: ‘Papá, pásame el balón’. No”, endatizó LeBron.

¿Cuándo veremos a LeBron y Bronny juntos con los Lakers?

Los Lakers debutarán en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 22 de octubre ante los Minnesota Timberwolves en el inicio de la temporada 2024-2025 de la NBA, encuentro que podría tener por primera vez y de manera oficial al padre e hijo James en cancha.

Sin embargo, los Lakers tendrán primero seis encuentros de pretemporada en los que ambos podrían empezar a verse juntos. Aunque el rendimiento de Bronny parece no estar a la altura del equipo, tendrá que demostrar para ganarse un lugar junto a su padre en la franquicia angelina.

