María Celeste Arrarás habla de la muerte de su pareja y cómo ha llevado el luto

María Celeste Arrarás participó esta semana como invitada en el programa Desiguales, que transmite Univision, y habló de la muerte de su pareja Raúl Quintero.

Durante una conversación con las conductoras del show, revivió lo duro que fue este momento y también cómo ha intentado ir sobrellevando esta pérdida.

“No superas esa pérdida, toma mucho tiempo y el hecho de que yo sea una persona fuerte y que continúo con mi vida porque no hay de otra, no significa que no llevas la pena por dentro. Eso es algo que tú vas como en piloto automático, siempre con ese sentimiento, las pérdidas son muy difíciles”, dijo.

La exconductora de Al Rojo Vivo confesó que la muerte es algo que le resulta difícil de asimilar, pero que ha entendido que lo ideal es intentar seguir adelante.

“No puedes ignorar el duelo, tarde o temprano te llega y cuando te llega tienes que pasar por ese proceso que son muchas etapas: rabia, negación, a mí me pasó que como fue algo tan repentino las primeras semanas pensaba que él iba a entrar por la puerta”, contó la periodista puertorriqueña.

Además de esto, afirmó que todo fue más difícil porque cuando pasó, ella estaba en España. “Acababa de aterrizar hace un par de horas y me llamaron para decirme que él estaba agonizando, que lo habían encontrado con un infarto fulminante y que estaban intentando resucitarlo los paramédicos. Yo estaba sentada en un banco público en España y parecía algo completamente irreal”, agregó.

María Celeste Arrarás dijo que se le ha hecho difícil llorar, pero cuando tomó el avión para regresar a Miami, tres aeromozas la abrazaron y eso hizo que se rompiera.

En este proceso, se ha enfocado en pensar en cosas positivas, como que su pareja estaba haciendo ejercicios, algo que le encantaba. También que estaban viviendo un momento muy especial. “Se murió feliz, siempre va a ser recordado bello, precioso, lleno de vida, cuando se murió la noche anterior de yo salir a España le había dejado un mensaje bien bonito, bien cariñoso. Él me había contestado, o sea, que se fue sintiéndose querido, no me quedé con ninguna culpa”, complementó.

