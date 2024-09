Nayib Bukele responde a Time: ¿se postulará nuevamente a la Presidencia de El Salvador?

En una reciente entrevista concedida a la revista TIME, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió a la posibilidad de postularse nuevamente a la Presidencia, dejando claro que no buscará un tercer mandato.

“No puedo postularme nuevamente a la Presidencia, según lo establece el Artículo 152 de la Constitución. Además, tengo un acuerdo con mi esposa de que este será mi último mandato”, afirmó Bukele.

Así, el mandatario salvadoreño disipó las dudas sobre su futuro político más allá de 2029.

Nayib Bukele, cuyo mandato termina en 2029, aludió al artículo constitucional que prohíbe ejercer la Presidencia en dos periodos consecutivos.

Para sortear esta prohibición y postularse para la reelección, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en diciembre de 2023 una solicitud que permitió al político dejar el cargo durante seis meses y concentrarse en su campaña presidencial.

Con esto, evitó la consideración legal de estar en ejercicio y permitiéndole aspirar a un segundo mandato.

Respecto a su futuro después de 2029, Bukele confesó que aún no tiene planes concretos, aunque contempla la posibilidad de escribir un libro.

“Será un desafío, porque no me veo regresando al sector privado… realmente no tengo un plan definido para 2029″, comentó en la entrevista.

La postura de Nayib Bukele sobre su continuidad en el poder ha generado especulación, especialmente por su alta popularidad basada en su guerra contra las pandillas.

No obstante, el mandatario ha sido enfático en que no violará la Constitución para mantenerse en la presidencia más allá de su actual mandato.

El presidente salvadoreño se mostró confiado en su gestión y en el rumbo que ha trazado para el país, mientras reafirmó su compromiso con el respeto a la Constitución y a los acuerdos establecidos en su entorno personal y político.

