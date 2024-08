Público de Univision se une en oraciones por la salud de Raúl de Molina

La salud de Raúl de Molina mantiene preocupados al público de Univision y de El Gordo y la Flaca. Porque aún y cuando sus análisis, según comentó, demuestran que él está bien de salud, éste insiste con que sigue teniendo escalofríos.

Raúl de Molina de urgencias al hospital y llorando preguntaba: “¿Me voy a morir?”

Lili Estefan y Raúl entre risas contaron lo que sucedió horas después del programa del miércoles, cuando “La Flaca” tuvo que llevarse de emergencia a su amigo y compañero a un hospital cercano a Univision. A tanto llegó el susto de Raúl, que éste pensó que en efecto estaba a punto de morirse y entre lágrimas le preguntaba por esto a su amiga.

¿Llegó el período de “las vacas flacas” para El Gordo y la Flaca?

Los fans del programa han escuchado la anécdota y por esta razón se han unido en oración por la salud de “El Gordo de Molina”. En la cuenta de Instagram del programa por eso ahora se leen mensajes como: “Gracias a Dios todo bien Raulito, Dios te siga bendiciendo con salud”, “Salud y vida para ti Raúl 🙏🏻”, “Que te mejores” y “Cuídate mucho, bendiciones y larga vida para ti”.

Muchos seguidores del show creen que algo no está bien con la salud del conductor y por eso se mantienen alertas y en oración. Hay varios mensajes como este, por esa razón, en IG: “Note a @rauldemolina raro ayer y aunque él dice que no le encontraron nada, que todo está, bien pude notar hoy en el show que aún no se le ve muy bien porque ni reírse quería. Ojalá que todo este bien con Dios adelante”.

Los fans están pendientes de cada detalle, algunos hasta dicen que sienten que le falta el aliento al hablar. Pero, también hay que recordar que el conductor necesita descansar, y tal vez para la próxima semana ya lo podamos ver mejor de salud.

