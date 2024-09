Mohamed Salah cree que esta será su última con Liverpool

El extremo egipcio y estrella del Liverpool en la Premier League, Mohamed Salah, dejó en el aire su futuro con los Reds al anunciar que esta será su última temporada con el equipo, posterior a la goleada 3-0 ante Manchester United en Old Trafford.

En una entrevista posterior con Sky Sports al finalizar el encuentro, el periodista aprovechó para preguntarle a Salah no solo por su gran actuación personal que se saldó con un gol y dos asistencias, sino también para conocer sobre su futuro.

El africano no esquivó la pregunta y habló sobre su contrato actual que firmó en 2022 por tres temporadas, asegurando que hasta ahora no ha habido conversación alguna con el equipo para su renovación por lo que cree que será su último año con el Liverpool.

“No hay conversaciones con el club. Nadie me ha hablado de renovar“, comentó Salah dejando a todos sus fanáticos a la expectativa.

Posteriormente habló que de ser así y cerrar su ciclo en Anfield este año espera poder disfrutarlo al máximo antes de pensar en firmar con otro equipo.

“Este es mi último año con el Liverpool. Quiero disfrutarlo y no pensar en ello. Me siento libre de jugar al fútbol y el año que viene ya veremos”, añadió.

Por último habló sobre la posibilidad de haber disputado su último encuentro oficial en el estadio Old Trafford, del cual se marcha como el máximo goleador histórico del Liverpool con siete anotaciones incluyendo el gol de este domingo.

“Antes del partido pensé que esta podía ser la última vez que juegue en Old Trafford. No sé con qué equipo podría volver a este estadio pero por ahora ha sido mi último partido aquí con el Liverpool. El club no ha hablado conmigo. Jugaré mi última temporada aquí y luego veremos. No depende de mi”, cerró Salah.

Hasta la fecha Salah ha disputado 352 encuentros en total con el Liverpool, marcando 214 goles y repartiendo 92 asistencias, lo que lo posiciona como uno de los mejores jugadores en la historia del equipo inglés.

