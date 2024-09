Trabajadores hoteleros en 8 ciudades inician huelga para exigir mejoras laborales

Alrededor de 10,000 trabajadores de la industria hotelera, que forman parte de 24 hoteles en ocho ciudades, salieron a las calles este domingo 1 de septiembre para exigir aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Los empleados, que están representados por el sindicato Unite Here, informaron que las negociaciones están estancadas.

Los empleados de hoteles en Boston, San Francisco, San José, San Diego, Seattle, Greenwich, Connecticut y Honolulú, abandonaron sus puestos de trabajo para tomar las calles y solicitar que continúen las negociaciones donde demandan salarios más altos, más personal y una reducción de la carga de trabajo, ya que desde la pandemia, el aumento de trabajo ha sido evidente.

Las huelgas podrían extenderse hasta el lunes a otras ciudades, como New Haven, Baltimore y Oakland. La huelga se desata justamente en un fin de semana festivo en Estados Unidos.

“Hyatt está dispuesto a negociar”

“Le dijimos muchas veces al gerente que esto era demasiado para nosotros”, dijo a la agencia de información The Associated Press, Amahmoud, cuyo hotel estaba entre aquellos donde los trabajadores habían autorizado una huelga, pero aún no habían abandonado el hotel.

Michael D’Angelo, director de relaciones laborales de Hyatt para las Américas, dijo que los hoteles de la compañía tienen planes de contingencia para minimizar el impacto de las huelgas. “Estamos decepcionados de que Unite Here, haya optado por hacer huelga mientras Hyatt sigue dispuesto a negociar”, arremetió.

En una declaración antes de que comenzaran las huelgas, Hilton expresó que estaba “comprometido a negociar de buena fe para alcanzar acuerdos justos y razonables”.

Recortar gastos de forma permanente

Los empleados apoyados por su sindicato acusan a los hoteles de utilizar los cierres patronales como pretexto para recortar gastos de forma permanente mediante el despido de empleados y la suspensión de los servicios a los huéspedes.

Como consecuencia de ello, sus afiliados han perdido ingresos y trabajo, y los que quedan soportan unas condiciones laborales difíciles, compartió el diario Infobae.

Mujeres sin goce de sueldo

El malestar laboral sirve como recordatorio de los efectos que la pandemia ha tenido en las mujeres con salarios bajos, especialmente las mujeres negras e hispanas, quienes han regresado en gran medida a la fuerza laboral después de haber soportado el peso de las licencias sin goce de sueldo durante la pandemia.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la industria hotelera estadounidense emplea a alrededor de 1,9 millones de personas, unos 196,000 trabajadores menos que en febrero de 2019. Casi el 90% de los empleados de limpieza de edificios son mujeres, según las estadísticas federales, compartió AP.

La presidenta del sindicato, Gwen Mills, caracteriza las negociaciones del contrato como parte de una batalla de larga data para asegurar una compensación que sustente a las familias de los trabajadores del servicio, al igual que en industrias tradicionalmente dominadas por los hombres.

El servicio de limpieza lo hacen mujeres

“El trabajo en el sector de la hospitalidad en general está infravalorado, y no es coincidencia que sean desproporcionadamente mujeres y personas de color quienes realizan el trabajo”, dijo Mills.

Unite Here espera aprovechar el éxito que lograron en el sur de California, donde se llevaron a cabo varias huelgas, lograron importantes aumentos salariales, mayores contribuciones de los empleadores a las pensiones y garantías de una carga de trabajo justa en un nuevo contrato con 34 hoteles.

Con información de AP

Sigue leyendo: